Delivery Hero готовится к IPO

Delivery Hero быстро растет. Он не так давно привлек 387 млн евро от Naspers. И теперь идет к IPO.
В заявлении, опубликованном сегодня утром, говорится, что стартап по заказу и доставке продуктов питания готовится к IPO, акции которого будут перечислены на регулированый рынок Франкфуртской фондовой биржи «в ближайшие месяцы», конечно, в зависимости от рыночных условий. Один из его главных конкурентов в Европе, Takeaway.com, завершил успешное первичное публичное размещение в сентябре прошлого года.
Niklas Östberg, соучредитель и генеральный директор Delivery Hero, сказал: «Delivery Hero с самого начала был на пути к большому росту. Публикация и листинг наших акций на фондовом рынке еще больше позволит нам развивать компанию и предоставить нам дополнительный капитал для расширения наших лидирующих позиций на онлайн рынке заказов и доставки продуктов питания. IPO также придаст нам большую гибкость».
Компания Delivery Hero, основанная в 2011 году, ориентирована на рынки Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, где она работает с онлайн рынками для заказа и доставки продуктов питания под рядом местных брендов.
Delivery Hero имеет более 6000 сотрудников в дополнение к тысячам водителей, которые работают в более чем 40 странах.
В 2016 году компания заявила, что конечные клиенты разместили 197 млн заказов. Выручка в прошлом году составила 347 млн евро.
Стартап нацелен на получение валовой выручки около 450 миллионов евро от вновь выпущенных (первичных) акций в ходе IPO «для обеспечения положительной чистой денежной позиции после завершения».
На сегодняшний день около 35% текущего акционерного капитала Delivery Hero принадлежит Rocket Internet, и около 10% принадлежит Naspers.
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Специально для mmgp.ru