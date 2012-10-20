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Delivery Hero готовится к IPO

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Старый Вчера, 23:33
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Delivery Hero готовится к IPO
Delivery Hero быстро растет. Он не так давно привлек 387 млн евро от Naspers. И теперь идет к IPO.


В заявлении, опубликованном сегодня утром, говорится, что стартап по заказу и доставке продуктов питания готовится к IPO, акции которого будут перечислены на регулированый рынок Франкфуртской фондовой биржи «в ближайшие месяцы», конечно, в зависимости от рыночных условий. Один из его главных конкурентов в Европе, Takeaway.com, завершил успешное первичное публичное размещение в сентябре прошлого года.

Niklas Östberg, соучредитель и генеральный директор Delivery Hero, сказал: «Delivery Hero с самого начала был на пути к большому росту. Публикация и листинг наших акций на фондовом рынке еще больше позволит нам развивать компанию и предоставить нам дополнительный капитал для расширения наших лидирующих позиций на онлайн рынке заказов и доставки продуктов питания. IPO также придаст нам большую гибкость».

Компания Delivery Hero, основанная в 2011 году, ориентирована на рынки Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, где она работает с онлайн рынками для заказа и доставки продуктов питания под рядом местных брендов.

Delivery Hero имеет более 6000 сотрудников в дополнение к тысячам водителей, которые работают в более чем 40 странах.

В 2016 году компания заявила, что конечные клиенты разместили 197 млн заказов. Выручка в прошлом году составила 347 млн евро.

Стартап нацелен на получение валовой выручки около 450 миллионов евро от вновь выпущенных (первичных) акций в ходе IPO «для обеспечения положительной чистой денежной позиции после завершения».

На сегодняшний день около 35% текущего акционерного капитала Delivery Hero принадлежит Rocket Internet, и около 10% принадлежит Naspers.

https://text.ru/antiplagiat/5937020c33c3e

Специально для mmgp.ru
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