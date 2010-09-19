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Wahed привлек $5 млн для роботизированного инвестиционного сервиса для мусульман



Для религиозных мусульман, желающих начать инвестирование, вариантов немного. Большинство инвесторов-мусульман не могут себе позволить использовать имеющиеся финансовые советники, но также и не могут просто инвестировать деньги в любой выбранный фонд, который может быть совсем не совместим с законами шариата.



Генеральный директор стартапа Wahed Джунайд Вахедна считает, что нашел оптимальное решение и благодаря полученным сегодня в посевном раунде 5 миллионам долларов инвестиций он собирается это наглядно доказать.



”Это огромный рынок, на который многие люди просто боятся заходить“, – отметил Вахедна во время своего интервью изданию TechCrunch. Он хочет адаптировать модель финансовых робоконсультантов (наподобие Betterment) для использования мусульманами, которые хотят составить для себя халяльный портфель инвестиционных инструментов. Как и другие алгоритмические инвестиционные сервисы, Wahed ориентирован на среднестатистического пользователя и многие связанные с ним потребности, открывая обширные возможности для тех клиентов, которые не имеют огромных средств для начала инвестирования. Минимальные инвестиции в Wahed равны всего $500, что делает его очень дружественным к начинающим инвесторам.



”Религиозные мусульмане имеют определенные правила, которым они должны всегда следовать“, – объясняет Вахедна. Это включает запреты на получение прибыли от определенных источников, а также запрещение вложений средств в алкоголь и огнестрельное оружие. Подобные ограничения могут привести к некоторым стратегически неэффективным инвестиционным решениям. ”Сегодня многие мусульмане, или держат деньги в наличных, или просто инвестируют их в недвижимость“, – комментирует Вахедна.



Он рассказал об одной истории, произошедшей с водителем Бангладешского такси, с которым он когда-то познакомился. Данная история наглядно демонстрирует различные подводные камни для религиозных инвесторов-мусульман. Человек перебрался в США с 100 000 долларов и попросил совета у своего имама, что он должен с ними сделать. ”Он не хотел держать эти деньги в банке, и поэтому не знал, что делать дальше. Лидер мечети сказал ему, что акции Apple соответствуют требованиям шариата, поэтому этот человек вложил все свои сбережения в акции Apple“.



”Хуже всего то, что люди буквально хранят свои деньги в наличных и просто отказываются от процесса инвестирования“, – сообщил Вахедна. ”Они их теряют со временем, и все из-за своей религии. Но это неправильно, не должно быть никаких финансовых потерь из-за того, что человек является мусульманином“.



Учитывая общее количество мусульманского населения, он считает, что Wahed будет пользоваться большим спросом. Во время бета-тестирования Wahed на 1000 пользователях к данному стартапу проявили повышенный интерес мусульмане из более чем 30 штатов США и различных других стран. И поскольку главные правила ислама зачастую пересекаются с множеством остальных религий, этим продуктом заинтересовались и многие христиане.



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Как поясняет сама компания: ”Wahed использует особый подход для соблюдения этических норм инвестирования при проверке всех видов инвестиций на соответствие законам шариата, прежде чем добавлять их в инвестиционные портфели, составленные на основе своих алгоритмов искусственного интеллекта. Клиенты получают рекомендованный, оптимизированный и хорошо диверсифицированный портфель, основанный на собственной склонности к риску. Используя Wahed, американские мусульмане теперь могут полностью автоматизировать размещение долгосрочных инвестиций в ценные бумаги и золото и управлять своими халяльными портфелями с минимальными затратами“.



С 5 миллионами долларов венчурного финансирования Wahed планирует расширить свой ассортимент продуктов. ”Существует огромное количество новых продуктов, которые мы можем предложить мусульманам, от ипотечных кредитов до дебетовых карт“, – отметил он. Вместе с выходом собственного приложения в ближайшие 2-3 месяца будут внедрены и дебетовые карты – следующий важный шаг для Wahed. ”Люди должны где-то хранить определенную сумму денег для своих ежедневных расходов“, – сообщил Вахедна.



В текущем инвестиционном раунде участвовали несколько инвесторов, в том числе управляющий партнер Afkar Holdings Халид Аль-Джассим, бывший управляющий директор JPMorgan Chase Джон Элкэйр и бывший партнер McKinsey & Company Наср-Эддин Бенайсс.



На данный момент стартап Wahed максимально сосредоточен на религиозных мусульманах из США – огромной общине с большим потенциалом для солидных объемов инвестиций. ”Сейчас же – это просто полностью игнорируемый рынок“, – заявил Вахедна. ”Мы хотим показать, что можем составить достойную конкуренцию лучшим инвестиционным сервисам“.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/06/wa...ant-investing/



https://text.ru/antiplagiat/5936fc83a3781 Для религиозных мусульман, желающих начать инвестирование, вариантов немного. Большинство инвесторов-мусульман не могут себе позволить использовать имеющиеся финансовые советники, но также и не могут просто инвестировать деньги в любой выбранный фонд, который может быть совсем не совместим с законами шариата.Генеральный директор стартапа Wahed Джунайд Вахедна считает, что нашел оптимальное решение и благодаря полученным сегодня в посевном раунде 5 миллионам долларов инвестиций он собирается это наглядно доказать.”Это огромный рынок, на который многие люди просто боятся заходить“, – отметил Вахедна во время своего интервью изданию TechCrunch. Он хочет адаптировать модель финансовых робоконсультантов (наподобие Betterment) для использования мусульманами, которые хотят составить для себя халяльный портфель инвестиционных инструментов. Как и другие алгоритмические инвестиционные сервисы, Wahed ориентирован на среднестатистического пользователя и многие связанные с ним потребности, открывая обширные возможности для тех клиентов, которые не имеют огромных средств для начала инвестирования. Минимальные инвестиции в Wahed равны всего $500, что делает его очень дружественным к начинающим инвесторам.”Религиозные мусульмане имеют определенные правила, которым они должны всегда следовать“, – объясняет Вахедна. Это включает запреты на получение прибыли от определенных источников, а также запрещение вложений средств в алкоголь и огнестрельное оружие. Подобные ограничения могут привести к некоторым стратегически неэффективным инвестиционным решениям. ”Сегодня многие мусульмане, или держат деньги в наличных, или просто инвестируют их в недвижимость“, – комментирует Вахедна.Он рассказал об одной истории, произошедшей с водителем Бангладешского такси, с которым он когда-то познакомился. Данная история наглядно демонстрирует различные подводные камни для религиозных инвесторов-мусульман. Человек перебрался в США с 100 000 долларов и попросил совета у своего имама, что он должен с ними сделать. ”Он не хотел держать эти деньги в банке, и поэтому не знал, что делать дальше. Лидер мечети сказал ему, что акции Apple соответствуют требованиям шариата, поэтому этот человек вложил все свои сбережения в акции Apple“.”Хуже всего то, что люди буквально хранят свои деньги в наличных и просто отказываются от процесса инвестирования“, – сообщил Вахедна. ”Они их теряют со временем, и все из-за своей религии. Но это неправильно, не должно быть никаких финансовых потерь из-за того, что человек является мусульманином“.Учитывая общее количество мусульманского населения, он считает, что Wahed будет пользоваться большим спросом. Во время бета-тестирования Wahed на 1000 пользователях к данному стартапу проявили повышенный интерес мусульмане из более чем 30 штатов США и различных других стран. И поскольку главные правила ислама зачастую пересекаются с множеством остальных религий, этим продуктом заинтересовались и многие христиане.Как поясняет сама компания: ”Wahed использует особый подход для соблюдения этических норм инвестирования при проверке всех видов инвестиций на соответствие законам шариата, прежде чем добавлять их в инвестиционные портфели, составленные на основе своих алгоритмов искусственного интеллекта. Клиенты получают рекомендованный, оптимизированный и хорошо диверсифицированный портфель, основанный на собственной склонности к риску. Используя Wahed, американские мусульмане теперь могут полностью автоматизировать размещение долгосрочных инвестиций в ценные бумаги и золото и управлять своими халяльными портфелями с минимальными затратами“.С 5 миллионами долларов венчурного финансирования Wahed планирует расширить свой ассортимент продуктов. ”Существует огромное количество новых продуктов, которые мы можем предложить мусульманам, от ипотечных кредитов до дебетовых карт“, – отметил он. Вместе с выходом собственного приложения в ближайшие 2-3 месяца будут внедрены и дебетовые карты – следующий важный шаг для Wahed. ”Люди должны где-то хранить определенную сумму денег для своих ежедневных расходов“, – сообщил Вахедна.В текущем инвестиционном раунде участвовали несколько инвесторов, в том числе управляющий партнер Afkar Holdings Халид Аль-Джассим, бывший управляющий директор JPMorgan Chase Джон Элкэйр и бывший партнер McKinsey & Company Наср-Эддин Бенайсс.На данный момент стартап Wahed максимально сосредоточен на религиозных мусульманах из США – огромной общине с большим потенциалом для солидных объемов инвестиций. ”Сейчас же – это просто полностью игнорируемый рынок“, – заявил Вахедна. ”Мы хотим показать, что можем составить достойную конкуренцию лучшим инвестиционным сервисам“.

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