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Brightree приобретает Conduit Technology

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Brightree приобретает Conduit Technology

Brightree LLC, находящийся Лоренсевилле (Джорджия, США) поставщик основанного на облачных технологиях программного обеспечения для улучшения деловой и клинической эффективности компаний, занимающихся уходом за больными после излечения тяжелых форм заболеваний, приобрел Conduit Technology LLC - поставщика решений для управления документацией и рабочими процессами. Сумма сделки не разглашается по договоренности сторон.

В 2014 году две компании начали стратегические партнерские отношения, которые привели к внедрению MyForms, что позволяет поставщикам создавать пользовательские формы на основе бизнес-правил, которые являются особенными для поставщика и плательщика. После создания форм динамический обмен данными между системами автоматически заполняет документ данными пациента и заказа из системы Brightree, сокращая время обработки заказов. В настоящее время MyForms пользуются более 200 организаций в сфере домашнего медицинского оборудования и около 7000 пользователей.

Приобретение позволит Brightree усовершенствовать документооборот MyForms и решение для управления рабочими процессами, чтобы предоставить поставщикам домашнего медицинского оборудования доступ к технологиям по автоматизации для устранения бумажных форм, уменьшения отказов в страховом возмещении, улучшения результатов аудита и создания целостности процесса, особенно касаемо процедуры приема.

Во главе с Мэттом Мелллотом, являющимся президентом и генеральным директором, и Бобби Гошалем, главным операционным директором, Brightree предоставляет облачное программное обеспечение для улучшения клинической и деловой деятельности компаний в области ухода за больными после излечения тяжелых форм заболеваний. Brightree является дочерней компанией ResMed (NYSE: RMD) и обслуживает более 2200 организаций в сфере домашнего медицинского оборудования, медицинского ухода на дому, реабилитации на дому, а также хосписы.

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