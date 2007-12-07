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ПАММ счет Сапфир:141947 (AlfaForex)

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ПАММ счет Сапфир:141947 (AlfaForex)
  1. Название ПАММ счета: Сапфир - 141947 [AlfaForex]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 12.08.2016
    • Валюта счета: RUB
    • Максимальная просадка: 22%
    • Капитал управляющего: 70000
    • Тип счета: mt4

  3. Оферта:
    • Вознаграждение управляющему: 35%
    • Минимальная сумма инвестиций: 100
    • Минимальная сумма заявки на вывод: 1
    • Период оферты: 1 день


  4. О торговой стратегии: Стратегия не указана. Трейдер обещает: 5-10% в месяц.

  5. Манименеджмент: Консервативная торговля.

  6. Информация об управляющим: Не указано

  7. Мониторинг у брокера:
    https://my.alfaforex.com/public/pamm/view/9301

  8. Еще ПАММ счета управляющего: активный ПАММ: ИЗУМРУД

Результаты
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -6,62%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -0,73%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 9,93%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 14,82%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 43,75%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -9,5%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 0,66%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 10,52%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 18,96%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 24,2%
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