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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
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УГ: 1
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ПАММ счет Сапфир:141947 (AlfaForex)
- Название ПАММ счета: Сапфир - 141947 [AlfaForex]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 12.08.2016
- Валюта счета: RUB
- Максимальная просадка: 22%
- Капитал управляющего: 70000
- Тип счета: mt4
- Оферта:
- Вознаграждение управляющему: 35%
- Минимальная сумма инвестиций: 100
- Минимальная сумма заявки на вывод: 1
- Период оферты: 1 день
- О торговой стратегии: Стратегия не указана. Трейдер обещает: 5-10% в месяц.
- Манименеджмент: Консервативная торговля.
- Информация об управляющим: Не указано
- Мониторинг у брокера:
https://my.alfaforex.com/public/pamm/view/9301
- Еще ПАММ счета управляющего: активный ПАММ: ИЗУМРУД
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -6,62%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -0,73%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 9,93%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 14,82%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 43,75%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -9,5%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 0,66%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 10,52%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 18,96%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 24,2%
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