Арунас Каземикас хочет собрать $50 000 на создание ионной концентрированной воды

На краудфандинговой площадке Арунас Каземикас хочет привлечь 50 тысяч долларов на создание концентрата воды
На одной из самых популярных краудфандинговых платформ Indiegogo, Арунас Каземикас презентовал проект по сбору средств в размере 50 тысяч долларов. Такую сумму Арунас хочет собрать за один месяц. В первый же день ему удалось привлечь 22 инвестора и собрать 277 долларов. Арунас создал проект ионного концентрата воды. По словам создателя эта мода может защитить человека от многих болезней таких как рак и других серьезных генетических заболеваний.
Продукт представляет из себя Артезианскую воду, которая добывается из глубины 1500 метров от поверхности земли. Вода сильно насыщается магнием, кальцием, натрием и обогащенными многоатомными ионами йода. Концентрат разрабатывался и проходил клинические исследования долгое время. Теперь когда продукт готов необходимы средства на расширение производства и рынка сбыта, по этому Арунас и открыл раунд сбора инвестиций. Он так же рассказал, что это первая в мире ионная насыщенная вода, которая легка в применении и может подарить многим людям силу и здоровье.
Согласно исследованиям, пища которую ежедневно принимает человек не достаточно для пополнением нужных витаминов для организма. Многоатомные ионы йода обогащают продукты, по этому пить такую воду можно и даже нужно ежедневно.
Ион воды имеет характеристику быстрой впитываемости в кровь. Благодаря быстроте, вы мгновенно ощущаете эффект. Так же ионы могут эффективно бороться с злокачественными раковыми клетками. При проникновении в кровь ионы поступают в раковые клетки, а далее в его ядро и разрушают его изнутри. Ионная вода идеальна для профилактики и борьбы с раковыми заболеваниями.
Ионный концентрат пьется с добавлением в любую жидкость, такую как чай, кофе, сок или вода. Для 1 приема хватает 20 миллилитров концентрата. Для людей пожилого возраста концентрат придаст бодрости и сил. Так же концентрированная ионная вода очень полезна для спортсменов, так как быстро восстанавливает потерянные микроэлементы при физических упражнениях.
Исследования так же говорят, что ионный концентрат полезен для беременных женщин, которые нуждаются в высоком количестве полезных веществ в организме. С пищи полезных веществ составляет всего 10 % от нужно нормы, поэтому ионный концентрат просто необходимая вещь.
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru