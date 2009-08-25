Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,668 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Арунас Каземикас хочет собрать $50 000 на создание ионной концентрированной воды

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:28
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 181
Благодарностей: 85
УГ: 0
КП: 0.202
Арунас Каземикас хочет собрать $50 000 на создание ионной концентрированной воды


На краудфандинговой площадке Арунас Каземикас хочет привлечь 50 тысяч долларов на создание концентрата воды

На одной из самых популярных краудфандинговых платформ Indiegogo, Арунас Каземикас презентовал проект по сбору средств в размере 50 тысяч долларов. Такую сумму Арунас хочет собрать за один месяц. В первый же день ему удалось привлечь 22 инвестора и собрать 277 долларов. Арунас создал проект ионного концентрата воды. По словам создателя эта мода может защитить человека от многих болезней таких как рак и других серьезных генетических заболеваний.


Продукт представляет из себя Артезианскую воду, которая добывается из глубины 1500 метров от поверхности земли. Вода сильно насыщается магнием, кальцием, натрием и обогащенными многоатомными ионами йода. Концентрат разрабатывался и проходил клинические исследования долгое время. Теперь когда продукт готов необходимы средства на расширение производства и рынка сбыта, по этому Арунас и открыл раунд сбора инвестиций. Он так же рассказал, что это первая в мире ионная насыщенная вода, которая легка в применении и может подарить многим людям силу и здоровье.

Согласно исследованиям, пища которую ежедневно принимает человек не достаточно для пополнением нужных витаминов для организма. Многоатомные ионы йода обогащают продукты, по этому пить такую воду можно и даже нужно ежедневно.

Ион воды имеет характеристику быстрой впитываемости в кровь. Благодаря быстроте, вы мгновенно ощущаете эффект. Так же ионы могут эффективно бороться с злокачественными раковыми клетками. При проникновении в кровь ионы поступают в раковые клетки, а далее в его ядро и разрушают его изнутри. Ионная вода идеальна для профилактики и борьбы с раковыми заболеваниями.

Ионный концентрат пьется с добавлением в любую жидкость, такую как чай, кофе, сок или вода. Для 1 приема хватает 20 миллилитров концентрата. Для людей пожилого возраста концентрат придаст бодрости и сил. Так же концентрированная ионная вода очень полезна для спортсменов, так как быстро восстанавливает потерянные микроэлементы при физических упражнениях.

Исследования так же говорят, что ионный концентрат полезен для беременных женщин, которые нуждаются в высоком количестве полезных веществ в организме. С пищи полезных веществ составляет всего 10 % от нужно нормы, поэтому ионный концентрат просто необходимая вещь.


Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
ELENA BAR на форуме  
Ответить
Метки
бизнес, инвестиции, краудфандинг, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
E-Rider, выпускающий электро-байки и мопеды хочет собрать £120000 для новых продуктов kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.07.2016 20:47
Помогите собрать ферму cjcrazy Майнинг (mining) 41 20.07.2014 18:36
Как собрать базу сайтов ? mix_mike Сайтостроение: общий форум 6 19.07.2011 18:09
Помогите собрать... Ephiop_51 Курилка 5 25.08.2009 03:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар MixBarter
Lidex.top - Сервис платных опросов
От MixBarter в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватара нет
Россия и Китай создали некий союз против Запада и США — южнокорейское СМИ
От TRMoney в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
В московских больницах появится важный сервис
От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Oliver Frank
Трампа заподозрили в неуплате налогов в течение 20 лет
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sum iskorka
Медведев и Путин нашли замену доллару в торговле
От sum iskorka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Дмитрий Минкин
Надери "МАРАФОН".Прогнозы П1,П2,1Х,Х2,12 (Одинарные).Футбол.
От Дмитрий Минкин в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
412,668
Тем
472,948
Сообщений
11,709,974

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube