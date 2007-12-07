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ПАММ счет Изумруд:133147 (AlfaForex)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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ПАММ счет Изумруд:133147 (AlfaForex)
  1. Название ПАММ счета: Изумруд - 133147 [AlfaForex]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 31.01.2016
    • Валюта счета: RUB
    • Максимальная просадка: 29%
    • Капитал управляющего: 200000
    • Тип счета: mt4

  3. Оферта:
    • Вознаграждение управляющему: 35%
    • Минимальная сумма инвестиций: 1000
    • Минимальная сумма заявки на вывод: 1
    • Период оферты: 1 день


  4. О торговой стратегии: В описании стратегии от трейдера лишь упоминается: 5-10% в месяц.

  5. Манименеджмент: Судя по торговле ПАММ является консервативным

  6. Информация об управляющим: Не указано

  7. Мониторинг у брокера:
    https://my.alfaforex.com/ru/public/pamm/view/6514

  8. Еще ПАММ счета управляющего: активный ПАММ: САПФИР

Результаты
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 42,8%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 72,61%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -47,1%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 17,83%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 23,69%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 48,57%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 25,45%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 20,74%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -25,4%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 1,39%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : -3,6%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 6,99%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 8,33%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 2,96%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 0%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : -7,99%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 11,33%
__________________
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