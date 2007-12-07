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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,793
Благодарностей: 6,281
УГ: 1
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ПАММ счет Изумруд:133147 (AlfaForex)
- Название ПАММ счета: Изумруд - 133147 [AlfaForex]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 31.01.2016
- Валюта счета: RUB
- Максимальная просадка: 29%
- Капитал управляющего: 200000
- Тип счета: mt4
- Оферта:
- Вознаграждение управляющему: 35%
- Минимальная сумма инвестиций: 1000
- Минимальная сумма заявки на вывод: 1
- Период оферты: 1 день
- О торговой стратегии: В описании стратегии от трейдера лишь упоминается: 5-10% в месяц.
- Манименеджмент: Судя по торговле ПАММ является консервативным
- Информация об управляющим: Не указано
- Мониторинг у брокера:
https://my.alfaforex.com/ru/public/pamm/view/6514
- Еще ПАММ счета управляющего: активный ПАММ: САПФИР
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 42,8%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 72,61%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -47,1%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 17,83%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 23,69%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 48,57%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 25,45%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 20,74%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -25,4%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 1,39%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : -3,6%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 6,99%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 8,33%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 2,96%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 0%
- Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : -7,99%
- Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 11,33%
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