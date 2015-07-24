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Создатель автоматизированных ферм в морских контейнерах привлек $7,3 млн

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Создатель автоматизированных ферм в морских контейнерах привлек $7,3 млн

Бостонский стартап, Freight Farms, который строит автоматизированные системы ферм в морских контейнерах, привлек $7,3 млн в рамках Series B, раунд возглавил Spark Capital. На сегодняшний момент общий объем финансирования составил $12 млн.


У 2010 году Джон Фридман и Брэд Макнамаре приняли решение о совместном создании компании с целью сделать местные продукты питания коммерчески жизнеспособным и экологически устойчивым вариантом круглый год.

В то время как сады на крыше и теплицы не защищены от высокого уровня снега и ветра, транспортные контейнеры предназначены для того, чтобы выдерживать всевозможные элементы. Фридман и Макнамара назвали свою компанию Freight Farms и начали переработку старых грузовых единиц в гидропонные «Leafy Green Machines» и продавали их фермерам.

Они построили стандартизованную систему, чтобы снизить барьеры для входа - времени, денег, ноу-хау - для всех, кто заинтересован в производстве продуктов питания.

Специалисты с Freight Farms изготавливают автоматизированные, подключенные к Интернету фермы, которые поставляются в больших транспортных контейнерах. В контейнере Leafy Green Machines может выращивать 1000 голов салата в неделю. Компания сообщила WSJ, что более 100 LGM теперь используются в 30 штатах и девяти странах.


Прошлой осенью стартап представил небольшую версию LGM под названием «LGC», в которой можно выращивать 200 голов салата в неделю.

Клиентами компании являются дистрибьюторы продуктов питания, небольшие фермы, колледжи и корпоративные кампусы, в том числе для Compas Group, Sodexo и Google.

Тем не менее образование является основным направлением деятельности компании. В 2015 году Нью-йоркский университет Стоуни-Брукстал первым студенческим кампусом, использующим Leafy Green Machine для обеспечения своих столовых. С тех пор компания сотрудничает с пятью дополнительными высшими учебными заведениями.

«В учебных заведениях, с которыми мы работаем, есть большая возможность оказать долгосрочное воздействие, на наш взгляд», - говорит Фридман, президент Freight Farms. «Люди, которые собираются выходить в мир, имеют высокий контакт со свежей едой и потенциально видят сельское хозяйство как возможность, а не то, что они никогда не встречают в своей жизни».



В апреле, этого года, компания объявили о том, что она сотрудничала с Федеральным фондом инвестиций в недвижимость, чтобы обеспечить своими контейнерами 32 фирменные торговые центры в нескольких штатах.

«Миссия Freight Farms всегда заключалась в том, чтобы сделать местную пищу глобальною реальностью», - сказал, директор по фермерским технологиям, Кайл Симан. «Если вы думаете о климате и других условиях окружающей среды, городское сельское хозяйство является таким ключевым элементом, чтобы сделать это реальным».


Ещё одной разработкой компании является персональный ассистент Farmhand (состоит из Farmhand Connect, Farmhand Track,FarmhandShop).

Farmhand Connect использует данные в реальном времени от датчиков и внутрихозяйственных камер, позволяет отслеживать климатические условия фермы, задавать параметры для идеальных условий выращивания и получать уведомления, если какие-либо изменения происходят в окружающей среде.




Farmhand Track позволяет планировать и записывать различные задачи, такие как посев растении, пересадка и сбор урожая непосредственно приложении. Track помогает вести подробную запись каждого цикла урожая, регистрируя ключевые показатели, такие как скоростьпрорастания и номера урожая.



Farmhand Shop это быстрый и простой способ приобрести семена, питательные вещества и сельскохозяйственные принадлежности от ведущих гидропонных и внутренних садоводческих брендов. Все покупки Farmhand Shop отправляются непосредственно к покупателю и включают отслеживания, чтобы обеспечить успешную доставку.


Специально для mmgp.ru
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