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Стартап Wiretap привлек $4.9 млн. финансирования

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Старый Сегодня, 22:17
#1
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Имя: Владимир
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Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
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Стартап Wiretap привлек $4.9 млн. финансирования
Компания Wiretap, поставщик решений для безопасности корпоративных социальных сетей и инструментов совместной работы из Коламбуса (Огайо), привлекла $4,9 млн. инвестиций.
Ранее в этом году привлекла $3 млн, и нынешний раунд это дополнение к предыдущему финансированию $1,9 млн.
Объединенный раунд возглавили Draper Triangle Ventures и Ohio Innovation Fundпри поддержке Rev1 Ventures, через Rev1 Fund I, JumpStart и индивидуальных инвесторов.
Компания намерена использовать средства для создания своей команды и продолжения разработки своей платформы.
Компания Wiretap, основанная Джеффом Шуманом ,генеральным директором и соучредителем, предлагает решения, которые позволяют безопасно взаимодействовать с корпоративными социальными сетями (ESN) и инструментами совместной работы, такими как Microsoft Yammer, Workplace от Facebook и Slack, обеспечивая защиту от утечки интеллектуальной собственности и конфиденциальных данных, инсайдерских угроз, нарушений кадровой политики.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/wiret...n-funding.html

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