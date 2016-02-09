Стартап Wiretap привлек $4.9 млн. финансирования

Компания Wiretap, поставщик решений для безопасности корпоративных социальных сетей и инструментов совместной работы из Коламбуса (Огайо), привлекла $4,9 млн. инвестиций.
Ранее в этом году привлекла $3 млн, и нынешний раунд это дополнение к предыдущему финансированию $1,9 млн.
Объединенный раунд возглавили Draper Triangle Ventures и Ohio Innovation Fundпри поддержке Rev1 Ventures, через Rev1 Fund I, JumpStart и индивидуальных инвесторов.
Компания намерена использовать средства для создания своей команды и продолжения разработки своей платформы.
Компания Wiretap, основанная Джеффом Шуманом ,генеральным директором и соучредителем, предлагает решения, которые позволяют безопасно взаимодействовать с корпоративными социальными сетями (ESN) и инструментами совместной работы, такими как Microsoft Yammer, Workplace от Facebook и Slack, обеспечивая защиту от утечки интеллектуальной собственности и конфиденциальных данных, инсайдерских угроз, нарушений кадровой политики.