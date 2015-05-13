Колумбийское приложение по доставке продуктов питания Mercadoni привлекло $6,2 млн.
Mercadoni, приложение для доставки продуктов и услуг, работающее в Колумбии, Аргентине и Мексике, получило инвестиции в размере $6,2 млн. в рамках серии A, одном из крупнейших раундов серии A в регионе.
Стартап позволяет заказывать продукты для доставки в течении часа. Он уже имеет более чем 250 000 постоянных клиентов и получает операционную прибыль.
«Колумбийцы в крупных городах вроде Боготы тратят на закупку продуктов 4 часа в неделю и мы хотели найти способ вернуть эти 4 часа людям, чтобы они могли посвятить их более важным в жизни моментам» - говорит основатель Педро Фрейре. «Мы доставляем их продукты менее чем за 1 час, как по волшебству».
В приложении зарегистрировано около 3000 курьеров, доставка занимает менее часа, к тому же платформа Mercadoni имеет глубокие партнерские отношения с более чем 100 партнерами розничной торговли, в которые входят некоторые из крупнейших розничных торговцев в регионе, таких как Cencosud, Makro и Walmart.
Успех Mercadoni в том, что с самого начала он выбрал «микро-оптимизацию» алгоритмов запуска, логистических процессов и интерфейсов приложений, на которых работает его логистическая инфраструктура.
Между тем, только колумбийский рынок продуктов питания составляет $40 млрд. «В латиноамериканских городах часто возникают проблемы с безопасностью и хаотический трафик, это заставляет потребителей ценить доставку продуктов до порога больше, чем в других частях света.
Раунд возглавили Axon Partners Group и Grupo Pegasus. Участие в финансировании приняли несколько частных инвесторов.