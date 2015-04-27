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За просмотр 100 страниц сайтов без рекламы Google будет брать с пользователей $1

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За просмотр 100 страниц сайтов без рекламы Google будет брать с пользователей $1


Сайты без рекламы могут стать платными - Google предложил брать деньги за сайты без рекламы

Рекламных объявлений с каждым днем на интернет ресурсах все больше и больше. Если у пользователя стоит AdBlock или другой любой аналог блокировщика рекламы, то сайт не будет показывать информацию которую вы хотели получить на ресурсе. Google модернизировал и усовершенствовал свой ресурс Contributor который позволяет за символическую плату уменьшить количество рекламных объявлений на ресурсе. Плата идет как владельцам ресурсов так и самой корпорации Google. Оплата идет за каждый месяц серфинга интернета.

Новый инструмент от Google под названием Funding Choices после установки на интернет ресурсы дает возможность людям выбрать два варианта. Первый из которых выключить блокировщик рекламы, а второй заплатить месячную абонплату в Google Contributor и не видеть рекламы.

Сейчас при регистрации на Google Contributor можно получить бонусные 5 долларов и выбрать ресурсы которые вы готовы посещать без просмотра рекламы. Цену просмотра ресурса устанавливают владельцы, однако сейчас стандартная цена составляет 0,01 доллар. В течении месяца можно в ручном режиме добавлять ресурсы для просмотра без рекламы и удалять их. Если владелец сайта меняет цену просмотра, то при входе на сайт вы увидите оповещение об этом.

Google Contributor будет автоматически списывать ваши средства в конце месяца. Количество средств будет определено соответственно количеством просматриваемого контента вами. На сегодня просмотр ста страниц будет стоить 1 доллар.

Представители Google находятся в эйфории и не нарадуются столь прекрасному сервису Funding Choices. Они сообщают, что это самое изящное решение, которое могло бы быть. Пользователям дается выбор платить за контент ресурсов либо смотреть его рекламу и это правильно и в отношении пользователей и в отношении издателей сообщают в Google.

Уникальность: 100.00%
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Метки
google, интернет, реклама
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