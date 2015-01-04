restoran-yulia.ru - Ресторан от Юли

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 18.05.2016
Ресторан от Юли
ЗАП
Приветствую тебя в нашем ресторане! В этом разделе ты можешь нанять для себя официанток, которые будут работать на тебя и приносить бабло. Чем круче официантка, тем больше она тебе заработает.
Оленька
Нанять Оленьку стоит: 50 рублей
Оленька зарабатывает в день: 0.48 рублей
Оленька зарабатывает в месяц: 14.4 рублей
Лена
Нанять Лену стоит: 150 рублей
Лена зарабатывает в день: 1.6 рублей
Лена зарабатывает в месяц: 48.24 рублей
Марина
Нанять Марину стоит: 500 рублей
Марина зарабатывает в день: 5.85 рублей
Марина зарабатывает в месяц: 175.68 рублей
Катя
Нанять Катю cтоит: 1600 рублей
Катя зарабатывает в день: 19.77 рублей
Катя зарабатывает в месяц: 593 рубля
Ира
Нанять Иру стоит: 5000 рублей
Ира зарабатывает в день: 65.47 рублей
Ира зарабатывает в месяц: 1964.16 рублей
Юленька
Нанять Юленьку стоит: 7800 рублей
Юленька зарабатывает в день: 107.18 рублей
Юленька зарабатывает в месяц: 3215.52 рубля
КАССА
Пришел за прибылью что ли? Заходи давай... У нас всё проще простого: на счёт для вывода ты получишь все 100% дохода. Чем больше нанято официанток, тем богаче ты будешь.
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