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Balbix привлек $8,6 млн для облачной платформы по борьбе с киберпреступностью

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Balbix привлек $8,6 млн для облачной платформы по борьбе с киберпреступностью

Стартап Balbix, расположенный в Сан-Хосе (штат Калифорния), привлек $8,6 млн. инвестиций для платформы по борьбе с киберпреступностью.
Инвестиционный раунд был закрыт Mayfield, благодаря которому Навин Чаддэй из Mayfield присоединился к совету директоров Balbix. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для дальнейших разработок платформы.

Основанная генеральным директором Гаурава Банга, Balbix является разработчиком прогнозируемой облачной платформы для уменьшения рисков атаки кибермошенников в отношении всех устройств, пользователей и приложений подключенных к Balbix.

Данная платформа позволяет IT-специалистам прогнозировать сценарии киберпреступлений, и оптимизировать расходы на обеспечение безопасности.

Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
кибермошенничество, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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