Balbix привлек $8,6 млн для облачной платформы по борьбе с киберпреступностью
Стартап Balbix, расположенный в Сан-Хосе (штат Калифорния), привлек $8,6 млн. инвестиций для платформы по борьбе с киберпреступностью.
Инвестиционный раунд был закрыт Mayfield, благодаря которому Навин Чаддэй из Mayfield присоединился к совету директоров Balbix. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для дальнейших разработок платформы.
Основанная генеральным директором Гаурава Банга, Balbix является разработчиком прогнозируемой облачной платформы для уменьшения рисков атаки кибермошенников в отношении всех устройств, пользователей и приложений подключенных к Balbix.
Данная платформа позволяет IT-специалистам прогнозировать сценарии киберпреступлений, и оптимизировать расходы на обеспечение безопасности.