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Банки РФ: пополнение счета на биржах криптовалют
Кто-нибудь сталкивался с пополнением/ выводом International Wire Transfer на биржах криптовалюты для корпоративного аккаунта компании - резидента РФ? Провели предварительные переговоры с ТОП-10 российскими банками. Везде ответ: от брокерских отделов - не готовы открывать счета под такую торговлю, от валютного контроля — не знаем ничего про криптовалюты вообще.
Какие есть варианты вести торговлю от юридического лица? Или пока никаких вариантов нет? Или мы не там спрашиваем?)) всем спасибо за любые предположения / советы