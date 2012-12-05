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Банки РФ: пополнение счета на биржах криптовалют

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Старый Сегодня, 21:03
#1
 
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Банки РФ: пополнение счета на биржах криптовалют
Кто-нибудь сталкивался с пополнением/ выводом International Wire Transfer на биржах криптовалюты для корпоративного аккаунта компании - резидента РФ? Провели предварительные переговоры с ТОП-10 российскими банками. Везде ответ: от брокерских отделов - не готовы открывать счета под такую торговлю, от валютного контроля — не знаем ничего про криптовалюты вообще.

Какие есть варианты вести торговлю от юридического лица? Или пока никаких вариантов нет? Или мы не там спрашиваем?)) всем спасибо за любые предположения / советы
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