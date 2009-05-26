7 интересных и перспективных стартапов из Валенсии (Испания)

Валенсия, как 3-й город по величине в Испании, становится с каждым годом все привлекательней для стартапов. Испания уже славится крупными венчурными фондами, а вот как обстоят дела со стартапами именно в Валенсии. Это я и хотел узнать.
На выходных я перевернул Crunchbase вверх дном и отобрал 7 стартапов Валенсии, которые перспективны и нацелены на финансирование в 2017-2018 году.
Mr Jeff
Основанный в 2015 году, Mr Jeff является разработчиком революционного мобильного приложения, которое позволяет избавиться от домашней стирки. Пользователи могут через приложение вызвать специалиста, которые заберет грязные вещи и в нужное время их доставит чистыми и сглаженными. Сегодня компания уже работает в 3-городах Испании, Барселона, Мадрид и Валенсия, а также в Мексике.
Playfilm.tv
Основанная в 2014 году, Playfilm.tv - разработчик программного обеспечения для создания интерактивного видео. Простые люди, маркетологи, владельцы компаний могут создавать видео ролики с последующей публикацией и рекламой. В 2015 году, стартап привлек € 500 евро и в 2017 году нацелен на 3-е финансирование.
Comprea
Основанная в 2015 году, Comprea является службой доставки продуктов из своих любимых магазинов. Стартап уже активно развивается в Мадриде, Валенсии и Барселоне, и недавно привлек €725 тыс. инвестиций от европейских частных инвесторов.
Beroomers
Основанный в 2012 году, Beroomers предоставляет жилье студентам и людям, пребывающие в командировках по низким ценам.Забронировать номера можно через мобильное приложение. На сегодняшний день, компания арендует свыше 30 тысяч квартир по всей территории Испании. С момента своего запуска Beroomers привлек порядка €2 млн венчурных инвестиций.
Codigames
Основанная в 2013 году, Codigames является разработчиком социальных игр для различных мобильных платформ и уже прославилась такими кассовыми играми как Empires of Sand, Dungeon Legends и Lords & Castles.Недавно стартап принял участие в конкурсе Lanzadera и поднял свыше €1 млн финансирования.
Startupxplore
Основанная в 2014 году, Startupxplore является крупнейшим сообществом инвесторов в Испании. Цель компании: помочь стартапам получить инвестиций. Стоит отметить, что это не венчурный фонд и сообщество бизнес-ангелов, а инвестиционная платформа, благодаря который можно всем желающим инвестировать в местные стартапы и построить свой инвестиционный портфель с последующей диверсификацией.
Tuvalum
Основанное в конце 2014 года, Tuvalum помогает купить либо продать высококачественную спортивную экипировку для езды на велосипеде по низкой цене.
Специально для MMGP.RU
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