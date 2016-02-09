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Стартап Quantifi привлек $2.3 млн. для тестирования рекламных кампаний

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Старый Сегодня, 20:48
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
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Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 866
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Стартап Quantifi привлек $2.3 млн. для тестирования рекламных кампаний
Компания Quantifi предоставляет программное обеспечение на базе ИИ, с помощью которого маркетологи могут протестировать свои рекламные кампании. Нынешнее посевное финансирование в размере $2,3 млн. стартап получил от местных венчурных. Другие инвесторы Router Ventures of Omaha, Nebraska и несколько ангелов. В своем родном Индианаполисе Quantifi одна из немногочисленных компаний, которые не занимаются традиционным для этого города производством автозапчастей и кондиционеров.
«Пятнадцать лет назад никто бы и не подумал затеять технологический стартап в Индианаполисе или Центральной Индиане», - считает генеральный директор и соучредитель Quantifi Р. Дж. Тейлор. Но с тех пор многое меняется и производственный город с населением 850 000 человек попал в топ рейтинга городов, где стоит начинать бизнес. «Индианаполис сейчас признан техническим центром с большим потенциалом».

Компания Тейлора разработала подкрепляющее обучение, которое выходит за рамки простого подхода для тестирования социальных рекламных кампаний. Используя продукт Quantifi, маркетологи могут экспериментировать с сотнями вариантов для сообщений и творческих изображений по нескольким каналам, «на лету» и в режиме реального времени, чтобы принимать решения, основанные на данных, о том, какие объявления будут работать лучше всего. Рекламное агентство Zenith Optimedia, которое принадлежит Publicis, прогнозирует, что глобальные рекламные расходы на социальные сети достигнут 50 миллиардов долларов в 2019 году.
Клиенты стартапа в основном компании из Индианаполиса, это такие корпорации, как спортивных товаров LIDS Sports Group, агентство по онлайн-аренде для смокингов Menguin, интернет-магазин холодильников и воздушных фильтров DiscountFilters.com и Motor Speedway.
Кстати в Индианаполисе уже построились несколько крупных компаний. SalesForce купила в декабре 2013 года ExactTarget за $2,5 млрд, Genesys за $1,4 млрд купил производителя программного обеспечения для центров обработки вызовов Interactive Intelligence, а IAC заплатил более $500 млн. за Angie's List. Помимо технологий, город остается домом для гигантской фармацевтической компании Eli Lilly, NCAA и футбольной команды Индианапольские Жеребцы. Здесь также работает завод по производству кондиционеров Carrier, который, несмотря на заявление президента Трампа о защите рабочих мест, недавно объявил о планах уволить более 600 человек.
Подобные изменения в Индианаполисе, конечно, не беспрецедентны. Города от Питтсбурга до Пеории переживают аналогичный сдвиг. По мере того как традиционное производство ослабевает, местные советы по экономическому развитию работают, чтобы стимулировать инвестиции и создавать рабочие места в новых областях, часто связанных с технологиями. «Например, как бы вы перенесли традиционное производство или навыки работы в фармацевтике в коммерческую роль в технологической компании?» - спрашивает Тейлор. «С огромным ростом технических рабочих мест в Индиане существует огромная потребность в разработке конвейера талантов для их заполнения», - пояснил он.
Возможно, ничто не является более показательным для этого сдвига, чем приобретение Salesforce ExactTarget вместе с сообщением о расширении на 800 рабочих мест и переименовании небоскреба Chase Tower высотой 811 футов в Salesforce Tower. Это очень символично по мнению партнера High Alpha Эрика Тобиаса.
Тобиас и Тейлор пересекались в качестве руководителей в ExactTarget, а затем в Salesforce после приобретения. Тобиас - серийный предприниматель, который основал Batteries.com в эпоху dot-com. «Я отчетливо помню, как я разговаривал с венчурными капиталистами в Силиконовой долине в 1998 и 1999 годах, и они говорили:« Ты из Индианы? Зачем тебе начинать бизнес в Индиане? »- вспоминает Тобиас. «Два или три года назад тон полностью изменился».
Переведено специально для форума mmgp: https://venturebeat.com/2017/06/06/i...al-ad-testing/

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