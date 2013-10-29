Комитет Палаты представителей США проведет слушанья по криптовалютам

На этой неделе Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США проводит слушания по виртуальным валютам.
Согласно опубликованному меморандуму, в четверг будут проводиться слушания Подкомитетом по борьбе с терроризмом и незаконным финансированием под названием «Виртуальная валюта: финансовые инновации и последствия для национальной безопасности».
В качестве свидетелей выступают Джерри Брито, исполнительный директор некоммерческой адвокатской группы Coin Center; Скотт Дуевики, который является президентом Ассоциации удостоверений и платежей; Кэтрин Хаун, помощник прокурора США и координатор цифровой валюты в Министерстве юстиции; Джонатан Левин, соучредитель блокчейн-стартапа Chainalysis; и Люк Уилсон, вице-президент по вопросам развития бизнеса блокчейн-стартапа Elliptic.
Комитет, согласно меморандуму, сосредоточится на изучении «терроризма и незаконного использования ... финансовых технологий, влиянии виртуальной валюты, вроде биткоина на национальную безопасность и использование технологий «блокчейна» для регистрации транзакций и выявления незаконных действий».
Далее в документе говорится: «Свидетели будут давать показания об использовании виртуальной валюты террористами и международными преступными группировками, а также предоставлять оценку рисков и соображения о дальнейшем развитии политической стратегии, которая бы помогла уменьшить незаконное финансирование, но не препятствовала бы развитию фин-тех инноваций.»
Слушание будет проходить по той причине, что члены Конгресса обращают свое внимание на цифровые валюты, в первую очередь через призму финансирования терроризма.
Подкомитет Палаты собирает информацию, поскольку он рассматривает законопроект об изучении этой области в дальнейшем, а на прошлой неделе пара влиятельных сенаторов и вовсе представила собственный законопроект, в котором требует усиленного контроля за деятельностью в области цифровой валюты в США.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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