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SEC выиграла судебное разбирательство против GAW Miners, стоимостью $11 миллионов

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SEC выиграла судебное разбирательство против GAW Miners, стоимостью $11 миллионов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала победу в судебном разбирательстве против криптовалютных майнинговых фирм GAW Miners и Zen Miner вследствие неявки ответчиков.

Это решение подчеркивает законность действий SEC против GAW, Zen Miner и их генерального директора Гомеро Джоша Гарза, против которого в декабре 2015 года было возбуждено уголовное дело за нарушения законодательства о ценных бумагах, а также за проведение операций по схеме Понци. Дело SEC было сосредоточено на продаже hashlets, которые продаются «виртуальными майнерами» на торговой платформе ZenCloud. В суде SEC доказывала, что продажа этих hashlets является нелицензированным предложением ценных бумаг.
Согласно судебным документам, как GAW, так и Zen Miner обязаны возвратить прибыль в размере $10 078 331, а также проценты за период до вынесения судебного решения в размере $305 768.
В соответствии с решением, принятым окружным судьей США Джеффри Майером, обеим фирмам придётся выплатить 1 миллион долларов в качестве гражданско-правовых санкций. Постановление суда было подписано 31 мая, хотя SEC объявила о своей победе в суде лишь сегодня днем.
Интересно, что в решение ничего не сказано про Гарза. «Судебное разбирательство SEC против Гарзы продолжается», - говорится в заявлении агентства.
В середине 2015 года компания GAW Miners развалилась на фоне растущих споров по поводу ее майнинговых операций и провала ее альтернативной цифровой валюты, пейкоина (paycoin), которую она запустила в начале того же года.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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