Стартап Netskope привлек $100 млн для уникального сервиса по защите облачных данных

Стартап в сфере облачной безопасности Netskope, помогающий компаниям надежно хранить свои облачные данные, сегодня объявил о получении 100 миллионов долларов инвестиций. Данный раунд возглавила венчурная компания Lightspeed Venture совместно с Accel. Кроме того, в текущем раунде участвовали действующие инвесторы Iconiq Capital и Social Capital, а также новые инвесторы Geodesic Capital и Sapphire Ventures.
”Сегодня треть всех бизнес-данных переместилась в облако, что создало огромный разрыв в соблюдении норм безопасности“, – комментирует основатель и главный исполнительный директор Netskope Санджай Бери во время своего интервью изданию VentureBeat. ”При этом мы видим, что практически 50 процентов от всех загрузок в облако не соответствуют требованиям по предотвращению потери данных, установленных нашими клиентами“.
Еще один уровень угроз, отмеченный Бери, – это так называемые «смешанные угрозы» – атаки вредоносных программ, которые проникают в компанию через совместное использование веб и облачных сервисов. ”Их сложнее найти, так как подобная активность не фиксируется разнообразными шлюзами, которые традиционно контролируются различными решениями в сфере кибербезопасности“, – сообщил он.
Netskope выступает в роли надежного брокера для максимально безопасного использования облачных сервисов, предлагая модель на основе подписки, которая позволяет компаниям лучше защищать свои облачные данные. Базирующийся в Лос-Альтосе (штат Калифорния), стартап взимает с компаний ежемесячную абонентскую плату в размере от $12 до $20 с каждого пользователя, в зависимости от используемого функционала.
Санджай Бери утверждает, что стартап Netskope сейчас предоставляет свои услуги более чем 400 компаниям, в том числе таким известным, как Nuna Health, Dana Foundation, Oak Hill Advisors, а также Genomic Health и многим другим.
Компания Netskope на сегодняшний день привлекла в общей сложности $231,4 млн. и планирует использовать новые инвестиции для дальнейших исследований и разработок, а также для увеличения объема продаж и маркетинговых целей. ”Это финансирование позволит нам достичь финансовой независимости“, – отметил Санджай Бери.
Стартап Netskope был основан в 2012 году. В настоящее время в данной компании работает 350 сотрудников.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://venturebeat.com/2017/06/06/l...rtup-netskope/
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