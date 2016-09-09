Сегодня компания Armis, занимающаяся обеспечением безопасности IoT, привлекла $17 млн от Sequoia Capital и Tenaya Capital. Armis разработала технологическую платформу, которая позволяет предприятиям увидеть и контролировать неопознанные подключающиеся к их сети устройства и устранить эту брешь в безопасности IoT.
В ранних испытаниях Armis показала, что предприятия не знают о 40% устройств в своей сети. Имеется лишь ограниченная видимость, что предоставляет возможность атак сети и влечет потерю данных.
Armis предоставляет платформу безопасности IoT, которая дает предприятиям полное представление о деятельности и потенциальных угрозах в сети. Armis интегрируется с существующей ИТ-инфраструктурой и обеспечивает полное управление на любом устройстве, будь то в корпоративной сети или вне ее. С Armis предприятия могут получить преимущества по производительности от использования устройств IoT, не жертвуя безопасностью.
Основанная в конце 2015 года и имеющая штаб-квартиру в Пало-Альто, штат Калифорния, с офисами в Тель-Авиве, команда Armis состоит из лучших технических талантов из Израиля и опытных лидеров из Силиконовой Долины. Генеральный директор Armis и соучредитель Евгений Дибров был в исполнительной команде Adallom, которая была приобретена Microsoft в 2015 году. Он работал с соучредителем и техническим директором Надиром Израелем в элитной группе 8200 израильских сил обороны.
"Экспоненциальный рост IoT представляет риск тем, что большинство предприятий не будут готовы справиться с угрозой", - заявил Гили Раанан из Sequoia Capital. "Хорошее видение общей ситуации Евгения Диброва в сочетании лучшими инженерными талантами и руководителями продаж и маркетинга от Cylance, Intel, McAfee и Symantec, создадут огромный успех для компании."
Специально для mmgp.ru
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