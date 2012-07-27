11 американских компаний, которые больше не американские

Сегодня я представлю 11 самых популярных компаний, которые уже нельзя назвать американскими Итак...
Budweiser
Budweiser перешёл во владение бельгийских пивоваров Anheuser-Busch InBev. Ребрендинг Budweiser обманывает покупателей: на этикетке Америка, а пиво то бельгийское, так как в конце 2008 года компания была продана конгломерату InBev за $52 млрд
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Ben & Jerrys
Старейший американский производитель мороженого перешел во владения голландско-британской компании Unileve в 2000 году за $326 млн
Burger King
Теперь уже канадский. Основанная в 1954 году Джеймсом Макламором, Burger King на сегодняшний день, вторая в мире по рейтингу бургерная после Макдональдса. В 2010 году компания была выкуплена канадской фаст-фуд компанией Brands International.
Trader Joe
Крупнейшая сеть супермаркетов продуктов питания была куплена Aldi Nord, работающая в той же сфере.
Lucky Strike
Топовая компания была создана в 1871 году в городке Вирджиния, но на сегодняшний день компания находится в руках британской табачной компанией British American Tobacco Company.
General Electric
Более 100 лет компания радовала американцев качественной бытовой техникой, но сегодня это делает Haier, китайский производитель электроники. Для справки, General Electric была куплена Haier за $5,4 млрд.
California American Apparel
Сделано в США поменяли на Сделано в Канаде. Крупнейший калифорнийских производитель одежды из-за банкротства продал права на собственность канадскому производителю одежды Gildan Activewear за $88 млн
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French's
Всем известные американские хот-доги теперь больше не заправляют местной горчицей. Теперь горчицу производит британцы Reckitt Benckiser Group Plc, которые кстати известны моющим средством Calgon и презервативами Durex.
Sunglass Hut
Американские солнцезащитные очки стали итальянскими. В 2001 году компанию выкупила Luxottica Group, итальянский производитель очков за $ 462 миллионов
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Holiday Inn
Первый отель Holiday Inn
был открыт Кеммонсом Уилсоном в Мемфис (штат Теннесси). Уилсон пришел с идеей во время семейной поездки. Он заметил, что в штатах нет комфортабельных отелей и открыл отельный бизнес. В 1990 году компания была передана InterContinental Hotels Group.
Hellman
Французы родоначальники майонеза, но известным его производителем стала американская компания В 1932 году компания была приобретена Best Foods (также производитель майонеза), но уже в 2000 году, голландско-британская компания потребительских товаров Unilever выкупил Best Foods за $20 млрд
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Специально для MMGP.RU
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