Путин ставит на Ethereum - конкурента Bitcoin ради диверсификации роста

Еще в 2014 году Центробанк России объявил Bitcoin финансовой пирамидой, так как цена этой криптовалюты ничем не обеспечена и определяется только трудом майнеров. С тех пор отношение Правительства и Центробанка к Bitcoin не изменилось. До сих пор правовой статус Bitcoin не определен и не урегулирован, а последние действия кибермошенников, которые широко использовали Bitcoin в своих вымогательствах денег только укрепили позицию Центробанка, которые считают Bitcoin платежным средством, которое широко используется криминальным миром, мошенниками разных сортов и видов, а также для отмывания денежных средств полученных преступным путем.
Тем не менее, технологии не стоят на месте, особенно технологии blockchain, которые завоевали популярность и широко используются по всему миру, в том числе и банковской сфере, а также в различных криптовалютах помимо Bitcoin, которых на данный момент уже около 700. Российские эксперты в области скупки драгметаллов даже предложили создать криптовалюту на основе blockchain, курс которой будет привязан к курсу доллара, так чтобы криптовалюта была обеспечена не только высокими технологиями, но и реальными активами. Хотя эта идея не нова, но к ней еще никогда не подходили со стороны скупщиков драг.металлов.
Ethereum - является второй по рыночной капитализации криптовалютой после Bitcoin. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин встречался с основателем Ethereum Виталиком Бутериным в рамках встречи с крупнейшими бизнесменами мара.
В результате встречи в Санкт-Петербурге Центробанк России запустил пилотный проект по использованию технологий, применяемых Ethereum в банковской сфере. Данные технологии будут применяться при осуществлении онлайн-платежей и верификации клиентов при передачи информации. Принимать участие в пилотном проекте будет "Сбербанк". Технологии blockchain позволяют осуществлять более быстрые и безопасные онлайн переводы, сокращают комиссии при осуществлении платежей. Они очень удобны бизнесу, так как уменьшают их расходы и ускоряют прохождение информации. Кроме того, благодаря технологиям blockchain можно передавать различные пакеты данных, не только бухгалтерские, но и различные договора, реестры, сведения. Технологии обеспечивают быструю и безопасную передачу данных и достаточно дешевы. Благодаря технологиям blockchain не нужны будут дорогие услуги нотариусов по передаче официальных данных.
По словам Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, цифровая экономика является основой, которая создает принципиально новые модели бизнеса.
Специально для mmgp.ru
По материалам http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...sta-1002071060
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