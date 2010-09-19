Стартап Clustree привлек $7,9 млн для интеллектуального сервиса по развитию карьеры

Французский стартап Clustree только что привлек $7,9 млн. инвестиций (7 миллионов евро) от венчурных фондов Creandum, Idinvest Partners и Alven Capital. Стартап Clustree использует технологии искусственного интеллекта и глубокого машинного обучения, чтобы помочь перспективным сотрудникам, которые чувствуют себя немного «застрявшими» на своем рабочем месте, продолжить развивать свою карьеру, а также помогает отделам кадров подыскивать своим компаниям самых лучших кандидатов.
Чтобы сделать это, Clustree структурирует информацию из разных источников о более 250 миллионов карьерных историй. Затем компании могут эффективно использовать эти данные, чтобы получить полезные рекомендации о том, кого им лучше нанять следующим на определенные должности. Сервис объединяет весь этот набор данных с внутренней информацией, а также организует постоянную обратную связь с менеджерами по персоналу.
Иногда собственные сотрудники лучше подходят для новых рабочих мест, что также способствует удержанию уже довольно опытных работников. Кроме того, Clustree помогает компаниям и с набором квалифицированных кадров со стороны.
”Наш продукт охватывает всю карьерную историю сотрудников, начиная от приема на работу и заканчивая переходами на другие должности“, – комментирует основатель и главный исполнительный директор стартапа Бенедикт де Рафалис Суисан. ”Что касается найма персонала, то Clustree максимально фокусируется на профессионализме претендентов. Это означает, что мы тщательно анализируем профили всех действующих сотрудников и их резюме. Когда от нас желают получить различные рекомендации по набору персонала, наша система искусственного интеллекта детально анализирует все собранные данные, чтобы найти самых лучших кандидатов“.
Такие компании, как Orange, Credit Agricole, SNCF, Carrefour и L'Oreal, уже активно пользуются услугами Clustree. При этом они платят довольно большие суммы денег, чтобы получить доступ к данному интеллектуальному решению.
”Все наши клиенты являются французскими компаниями, но с международным позиционированием своей деятельности. Наше инновационное решение уже используется в 30 различных странах“, – отметила Бенедикт де Рафалис Суисан. ”Мы помогаем трудоустраиваться и активно способствуем дальнейшему развитию карьеры многим американским, японским, китайским и немецким сотрудникам, даже если они все работают в ведущих французских компаниях“.
Полученные в сегодняшним раунде инвестиции компания планирует использовать для расширения своего штата сотрудников по всем направлениям. В ближайших планах данного стартапа привлечь как можно большее количество клиентов из Франции, а затем приступить и к активной международной экспансии.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/06/05/cl...tment-service/
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