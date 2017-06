asmith Топ Мастер

grandcoinsinvestment.com - GRAND COINS INVESTMENT Я не админ



Старт 06.06.2017



grandcoinsinvestment.com





Цитата: Облачного МАЙНИНГА БИТКОИНОВ технологии grandcoinsinvestment.com это криптовалюта инвестиционной компании, созданной в 2016 году. Мы находимся в Лондоне и в нашей работают специалисты по инвестициям из многих отраслях, начиная от современных компьютерных технологий в машиностроении. Наши инвестиционные эксперты имеют большой опыт во всех техниках криптовалюты, и они могут ответить на любой вопрос о bitcoin-майнинга. Как Биткоин майнинг, у нас есть только одна цель: обеспечить дружественный инвестиционной платформой, которая поможет инвесторам в принятии правильных инвестиционных решений. Инвестиционные планы



Цитата: ДО 1,26% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 96 ЧАСОВ

ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУММЫ ($) ПОЧАСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%)

План 1 $10.00 - $999.00 1.12

План 2 $1000.00 - $2999.00 1.15

План 3 $3000.00 - $4999.00 1.19

План 4 $5000.00 - $9999.00 1.23

План 5 $10000.00 и более 1.26



ДО 31% ЕЖЕДНЕВНО В ТЕЧЕНИЕ 4 ДНЕЙ

ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУММЫ ($) ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРИБЫЛЬ (%)

План 1 $10.00 - $999.00 27.00

План 2 $1000.00 - $2999.00 28.00

План 3 $3000.00 - $4999.00 29.00

План 4 $5000.00 - $9999.00 30.00

План 5 $10000.00 и более 31.00



ДО 130% ПОСЛЕ $ ДНЕЙ

ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУММЫ ($) ПРИБЫЛЬ (%)

План 1 $10.00 - $999.00 110.00

План 2 $1000.00 - $2999.00 115.00

План 3 $3000.00 - $4999.00 120.00

План 4 $5000.00 - $9999.00 125.00

План 5 $10000.00 и более 130.00 Рефералка 5%



Принимает: BitCoin , PerfectMoney , Advcash, Payeer

Тип выплат - инстант



Мой вклад



Мой вклад

06.06.17 15:51 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U3290226 from U5505***. Batch: 178451176. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to grandcoinsinvestment.com User asmith.

