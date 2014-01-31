grandcoinsinvestment.com - GRAND COINS INVESTMENT

Я не админ
Старт 06.06.2017
grandcoinsinvestment.com
Инвестиционные планы
Цитата:
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Облачного МАЙНИНГА БИТКОИНОВ технологии grandcoinsinvestment.com это криптовалюта инвестиционной компании, созданной в 2016 году. Мы находимся в Лондоне и в нашей работают специалисты по инвестициям из многих отраслях, начиная от современных компьютерных технологий в машиностроении. Наши инвестиционные эксперты имеют большой опыт во всех техниках криптовалюты, и они могут ответить на любой вопрос о bitcoin-майнинга. Как Биткоин майнинг, у нас есть только одна цель: обеспечить дружественный инвестиционной платформой, которая поможет инвесторам в принятии правильных инвестиционных решений.
Рефералка 5%
Принимает:
Цитата:
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ДО 1,26% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 96 ЧАСОВ
ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУММЫ ($) ПОЧАСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $10.00 - $999.00 1.12
План 2 $1000.00 - $2999.00 1.15
План 3 $3000.00 - $4999.00 1.19
План 4 $5000.00 - $9999.00 1.23
План 5 $10000.00 и более 1.26
ДО 31% ЕЖЕДНЕВНО В ТЕЧЕНИЕ 4 ДНЕЙ
ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУММЫ ($) ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $10.00 - $999.00 27.00
План 2 $1000.00 - $2999.00 28.00
План 3 $3000.00 - $4999.00 29.00
План 4 $5000.00 - $9999.00 30.00
План 5 $10000.00 и более 31.00
ДО 130% ПОСЛЕ $ ДНЕЙ
ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУММЫ ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $10.00 - $999.00 110.00
План 2 $1000.00 - $2999.00 115.00
План 3 $3000.00 - $4999.00 120.00
План 4 $5000.00 - $9999.00 125.00
План 5 $10000.00 и более 130.00
BitCoin , PerfectMoney , Advcash, Payeer
Тип выплат - инстант
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Мой вклад
06.06.17 15:51 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U3290226 from U5505***. Batch: 178451176. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to grandcoinsinvestment.com User asmith.