Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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grandcoinsinvestment.com - GRAND COINS INVESTMENT

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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#1
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5,261
Благодарностей: 1,194
УГ: 2
КП: 0.689
grandcoinsinvestment.com - GRAND COINS INVESTMENT
Я не админ

Старт 06.06.2017

grandcoinsinvestment.com



Цитата:
Облачного МАЙНИНГА БИТКОИНОВ технологии grandcoinsinvestment.com это криптовалюта инвестиционной компании, созданной в 2016 году. Мы находимся в Лондоне и в нашей работают специалисты по инвестициям из многих отраслях, начиная от современных компьютерных технологий в машиностроении. Наши инвестиционные эксперты имеют большой опыт во всех техниках криптовалюты, и они могут ответить на любой вопрос о bitcoin-майнинга. Как Биткоин майнинг, у нас есть только одна цель: обеспечить дружественный инвестиционной платформой, которая поможет инвесторам в принятии правильных инвестиционных решений.
Инвестиционные планы

Цитата:
ДО 1,26% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 96 ЧАСОВ
ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУММЫ ($) ПОЧАСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $10.00 - $999.00 1.12
План 2 $1000.00 - $2999.00 1.15
План 3 $3000.00 - $4999.00 1.19
План 4 $5000.00 - $9999.00 1.23
План 5 $10000.00 и более 1.26

ДО 31% ЕЖЕДНЕВНО В ТЕЧЕНИЕ 4 ДНЕЙ
ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУММЫ ($) ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $10.00 - $999.00 27.00
План 2 $1000.00 - $2999.00 28.00
План 3 $3000.00 - $4999.00 29.00
План 4 $5000.00 - $9999.00 30.00
План 5 $10000.00 и более 31.00

ДО 130% ПОСЛЕ $ ДНЕЙ
ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУММЫ ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $10.00 - $999.00 110.00
План 2 $1000.00 - $2999.00 115.00
План 3 $3000.00 - $4999.00 120.00
План 4 $5000.00 - $9999.00 125.00
План 5 $10000.00 и более 130.00
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Принимает: BitCoin , PerfectMoney , Advcash, Payeer
Тип выплат - инстант

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06.06.17 15:51 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U3290226 from U5505***. Batch: 178451176. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to grandcoinsinvestment.com User asmith.
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asmith на форуме  
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