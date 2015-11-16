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Бизнес на картах: студенты зарабатывают на АЗС с помощью кэшбека

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#1
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Бизнес на картах: студенты зарабатывают на АЗС с помощью кэшбека


Известно, что студенты у нас в финансовом плане практически незащищенная часть нашего общества и любой молодой человек, став студентом, на протяжении нескольких лет обучения в ВУЗе крутится как может, чтобы более-менее существовать, если конечно, у него не богатые родители и они его полностью не обеспечивают. Поэтому многие студенты довольно часто заняты поиском источников дополнительного заработка и порой "включив мозги" его находят, причём в законной плоскости, что важно в их текущей ситуации.

На днях Подмосковный телеканал носящий официальное название "Телеканал 360 Подмосковье" снял довольно интересный сюжет о столичных студентах, которые именно "включив мозги" и устроили сами себе "бизнес" на банковских карточках, вернее на получении кэшбека на них. Большинство из участников этого форума наверняка знает, что кэшбек представляет собой возврат наличных денежных средств покупателю и вот именно кэшбек и стал для них дополнительным видом дохода.

Схема получения дохода совсем несложная, но ведь её надо было еще найти, проверить и привести в действие, что с успехом и проделывают некоторые студенты из Москвы. И просто когда на автозаправочную станцию (АЗС) въезжает очередной автомобиль, то кто-либо из молодых людей быстро подходит к водителю и через окошко предлагает тому вообще не выходить из машины, а дать ему в руки денежные средства для заправки машины, ну а дальше студент уже сделает всё сам. Те кто соглашается на такое предложение, действительно отдают в руки необходимую сумму и уже взяв в руки деньги, молодой человек бежит к окошечку кассы и вместо наличных денег расплачивается за бензин своей карточкой. Всё - все довольны, т.е. водитель не выходил из машины и образно говоря не пачкал рук, молодой человек расплатился картой и получит за это кэшбек, АЗС обслужила очередного клиента, а значит заработала свою прибыль, ну а банк тоже что-то заработал на расходах по карте - это банку выгодно.

Конечно, на каждую карту установлен лимит по кэшбеку, однако, студенты схитрили и оформили на себя сразу по нескольку банковских карт, а итоге за месяц по всем картам "набегают неплохие суммы" и как признается на камеру один из участников этого бизнеса по имени Игорь, то он вообще решил таким вот образом побыстрей накопить себе на машину, благо лично ему родители помогают с деньгами во время его учебы в московском университете.

Работники АЗС уже привыкли к этим молодым людям и говорят, что они им не мешают, а водители смотрят на это по-разному: кто-то пользуется предлагаемыми услугами, а кто-то делает всё сам. Ясно одно - этот "бизнес" кипит, "копейка капает" и ребята занимаются полезным делом, да и прибыльным в конце концов.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5936bf56b64ca
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 19:08.
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