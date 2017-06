myhyipsnet Профессионал

GRAND COINS INVESTMENT - grandcoinsinvestment.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 06/06/2017



языки: EN



Новый проект: GRAND COINS INVESTMENT







Описание программы

Цитата: grandcoinsinvestment.com is a cryptocurrency investment company established in 2016. We are based in London and have in our employ investment professionals from many industries, ranging from advanced computer technology to engineering. Our investment experts are highly experienced in all cryptocurrency techniques, and they can answer whatever question you have about Bitcoin mining. As a Bitcoin mining company, we have just one goal: to provide a user-friendly investment platform that will assist our investors in making good investment decisions. Перевод с Google: (RU)

Цитата: Grandcoinsinvestment.com - это инвестиционная компания cryptocurrency, созданная в 2016 году. Мы находимся в Лондоне и имеем в наших профессиональных специалистов по инвестициям из многих отраслей: от передовых компьютерных технологий до инженерных. Наши эксперты в области инвестиций имеют большой опыт использования всех методов криптовалюты, и они могут ответить на любой вопрос, который у вас есть о разработке Bitcoin. Как компания по добыче Bitcoin, у нас есть только одна цель: предоставить удобную для инвесторов инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам принимать хорошие инвестиционные решения.

+ Инвестиционные планы: Цитата: upto 1.26% hourly for 96 hours / 31% daily for 4 days / 130% after 4 days Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10

* Реф. программа: upto 8%

* DDoS защита: Cloudflare Inc.

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: PositiveSSL Multi-Domain - COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant + Whois

Цитата: Name Server: AMIR.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: ATHENA.NS.CLOUDFLARE.COM



IP Address: - 104.31.65.87 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.



Registrar: ENOM, INC.

Domain: Created on 2017-06-02 - Expires on 2018-06-02 - Updated on 2017-06-02

+ Мой вклад:

Цитата: Transaction ID:3b3c31ce-d7f3-47d4-96fc-27c60818e386

To:chrs.raimond@gmail.com

Debited:-200.00 USD

Fee:No commission

Sent:200.00 USD



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

