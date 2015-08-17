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Малоимущим выделят на продукты 27 рублей в день

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Старый Сегодня, 18:27
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Малоимущим выделят на продукты 27 рублей в день
Наконец-то Правительство России определилось с продуктовой программой помощи малоимущему населению.

Предполагается, что программа продуктовой помощи коснется 19.8 миллионов человек, то есть всех тех, кто согласно данным Росстата живет за чертой бедности и имеет доходы ниже установленного прожиточного минимума. На данный момент прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 10466 рублей, а для детей и пенсионеров 9434 рубля. Предлагается, что люди, которые живут ниже прожиточного минимума будут получать балы на продуктовую карточку системы "Мир", которую также можно будет использовать как обыкновенную банковскую карточку, пополнять деньгами и совершать с нее покупки в разных магазинах. Отоваривать продуктовые баллы можно будет в специальных магазинах, которые будут подключены к единой всероссийской базе оказания продуктовой помощи населению. Любой магазин может принять участие в этой программе, подключившись к единой базе. Программа направлена на развитие и помощь местным производителям, так как купить на продуктовые баллы можно будет только товары продукты отечественного производства.

Идея оказания продовольственной помощи населению появилась еще в 2015 году. Тогда предполагалось, что цена реализации этой программы составит 240 миллиардов рублей, но у Правительства на это не было денег. В 2017 году стоимость программы возросла уже до 300 миллиардов рублей, ну денег тоже не было. И вот в мае Правительство окончательно определилось с реализацией этой программы, значительно урезав масштабы финансирования до 200 миллиардов рублей. Уже с 2018 года программа начнет работать, а в полном масштабе она начнет функционировать с 2019 года.

Предполагается что в год на одного человека помощь составит 10 000 рублей. В месяц это будет 833 рубля, а в день 27 рублей.

У меня в данной ситуации к депутатам и членам Правительства возник только один вопрос: А что можно купить в день на 27 рублей человеку, который и так живет за чертой бедности и на всем экономит?


Насколько же наши депутаты далеки от народа и от его потребностей.

Для сравнения: Подобная программа продуктовой помощи малоимущему населению существует в США уже около 50 лет. Там малоимущие граждане США получают талонов на общую сумму 130$ в месяц.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyy...den-1002070599

https://text.ru/antiplagiat/5936bb6b580ea
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:31.
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