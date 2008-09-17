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Основатели "Kaspersky" из за падения доходов подали в суд на Microsoft Corporation

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Основатели "Kaspersky" из за падения доходов подали в суд на Microsoft Corporation


Microsoft Corporation получила судебный иск из за монополии Windows Defender, которая лишает прибыли соперников в нише безопасности компьютеров

Еврокомиссия получила иск от «Лаборато́рия Каспе́рского» о монопольном размещении Windows Defender в Windows 10. Со стороны Microsoft это прямая недобросовестная конкуренция. Российская компания так же передала иск в ведомство Германии о нарушении честной конкуренции.

Компания из России уличила компанию Microsoft в злостном употреблении монополии своей операционной системы Windows. Так же Лаборатория Касперского обвиняет Microsoft построении бизнеса вне честной конкуренции в сфере защиты компьютерных сетей.

Представители российской лаборатории заявляют, что новая версия Windows 10 препятствует работе конкурентов Windows Defender, которые не могут обеспечить защиту компьютера на тех же условиях, что и Defender. Так же замечено оповещение о рекомендации пользователям компьютеров не устанавливать сторонние антивирусные системы помимо стандартной Windows Defender.

Как считают представители «Лаборато́рия Каспе́рского» отсутствие конкуренции быстро скажется на снижении качественного уровня защиты пользователей. Это может повлечь и финансовые потери как самих юзеров, так и компаний которые так же предлагают аналогичные услуги безопасности компьютеров.

Напомню, что осенью прошлого года ФАС России уже открыло дело в отношении Microsoft, по заявлению "Лаборатории Касперского". Тогда претензия заключалось в том, что Microsoft сильно часто обновляет Windows 10 не давая разработчикам антивирусных систем адаптироваться под новые требования, что приводило к удалению таких приложений, а вместо них включалась стандартная защита Windows Defender.

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Метки
windows 10, прибыль, суд, судебный иск
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