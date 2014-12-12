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Новая функция от Apple: p2p-платежи через iMessage

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Новая функция от Apple: p2p-платежи через iMessage
Крейг Федериги (Craig Federighi), вице-президент Apple по технологиям, объявил на конференции Worldwide Developer в понедельник, что Apple Pay скоро поддержит новую функцию на iOS 11: p2p-платежи через iMessage. Эта функция будет доступна в конце этого года, но до сих пор остается много вопросов о том, как она будет работать.


Verge сообщила, что деньги перейдут на что-то, называемое «Apple Pay Cash Card», хотя пока неясно, будет ли эта карта подключаться напрямую к банковскому счету пользователя или только к его или ее учетной записи Apple Pay.

Также сообщается, что приложения будет обладать функциею распознавания текста, например если напишите другому пользователю «Ты должен мне $50» ему автоматически предлагается отправить платеж с помощью карты.


Fortune сообщила, что услуга будет почти идентичной приложению Venmo от PayPal, которое, по сообщениям, обработало 6,8 млрд долларов в первом квартале 2017 года.

Эти p2p-платежи особенно популярны среди молодых людей, которые используют их для всего, например чтобы отплатить друзьям за групповые прогулки, например, за счет ресторана. Вместо того, чтобы получать несколько чеков, один человек платит по чеку, а остальным - частям платят этому пользователю.

Предполагается, что у пользователей есть учетные записи Apple Pay, эта функция может сделать Apple Pay еще более удобной, чем Venmo.


Даже до того, как появился Venmo, Forrester Research оценила, что объем к 2019 году p2p платежей достигнет 17 млрд долларов. Google Wallet включил 2p2 переводы в 2015 году, в то время как конкурирующие приложения, такие как Samsung Pay, все еще работают над этим, p2p-платежи в настоящее время официально являются стандартной функцией мобильных финансовых услуг. Даже Калифорнийский кредитный союз Redwood с менее чем 300 000 членов теперь облегченно делает прямые денежные переводы через мобильное приложение.

Apple Pay недавно расширила партнерские отношения с 21 банком в США и запущена в Италии. Компания также ликвидировала лимит расходов Apple Pay для большинства розничных торговцев Великобритании, который изначально был предназначены для предотвращения мошенничества. Мобильное приложение особенно популярно у модных розничных продавцов. Federighi заявила в понедельник, что оплата с помощью Apple Pay будет доступна в половине американских розничных продавцов к концу года.

https://text.ru/antiplagiat/59369563118f2

Перевод специально для mmgp.ru
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