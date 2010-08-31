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Продвижение HYIP проектов через Telegram @LikeMyHyip
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Предлагаю вашему вниманию канал продвижения Хайп проектов в Telegram (@LikeMyHyip), на котором вы сможете выставлять свои проекты как по договоренности (например взаиморепостинг) так и бесплатно в чате (@RBCinBTC).
На данный момент @LikeMyHyip находиться с состоянии "раскрутки". После достижения необходимого порогового значения количества подписчиков (10K -12K) и активных участников (постинг в чате) продвижения ХАЙП индустрии в Telegram чатах - канал будет использоваться как мониторинг.
Основные приемущества:
- Скорость оповещения.
- Создания поста за считанные секунды.
- Стабильность работы
Если вы являетесь владельцем одного из интернет ресурсов по тематике - Финансовые пирамиды и им подобные, рассмотрю ваши предложения по продвижению !
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Хайп мониторинг в Telegram.