Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,634 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Продвижение HYIP проектов через Telegram @LikeMyHyip

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:51
#1
Интересующийся
 
Имя: Михаил
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2016
Сообщений: 103
Благодарностей: 3
УГ: 4
КП: 0.000
Продвижение HYIP проектов через Telegram @LikeMyHyip
Здравствуйте уважаемые форумчане !

Предлагаю вашему вниманию канал продвижения Хайп проектов в Telegram (@LikeMyHyip), на котором вы сможете выставлять свои проекты как по договоренности (например взаиморепостинг) так и бесплатно в чате (@RBCinBTC).

На данный момент @LikeMyHyip находиться с состоянии "раскрутки". После достижения необходимого порогового значения количества подписчиков (10K -12K) и активных участников (постинг в чате) продвижения ХАЙП индустрии в Telegram чатах - канал будет использоваться как мониторинг.

Основные приемущества:

- Скорость оповещения.
- Создания поста за считанные секунды.
- Стабильность работы

Если вы являетесь владельцем одного из интернет ресурсов по тематике - Финансовые пирамиды и им подобные, рассмотрю ваши предложения по продвижению !
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Хайп мониторинг в Telegram.
Karachevtsev на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам Telegram Hyip Exclusivehyipshop Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) 4 06.05.2017 11:34
Продам Мониторинг hyip ( хайп ) проектов - лицензионная версия Gold Coders Hyip Lister Pro Striga Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) 31 31.03.2017 01:39
Продвижение Биткоин Проектов TetraMotors Bitcoin 3 28.01.2017 17:46
Анонимное использование Telegram (подмена IP через Tor) Марсель Шарафиев Сайтостроение: общий форум 4 01.08.2016 22:01
Продвижение через Twitter mysilver Социальные сети 1 31.08.2010 12:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар SoSoDef
Mannuel Company - mannuel.com
От SoSoDef в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
Биткойн - электронная валюта будущего
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
Аватара нет
RealInv - www.realinv.biz
От HYIPsRating в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Александра 81
Как новому автору за месяц поднять свой рейтинг на бирже Текст.ру?
От Александра 81 в разделе «Копирайтинг»
Аватар tigr
ElegantProfitHyip - www.elegantprofithyip.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Shalom
Советник Путина посетовал на слишком низкие налоги для россиян
От Shalom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,634
Тем
472,896
Сообщений
11,708,370

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube