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Новые рекорды. Курс биткойна превысил 2800 usd, а капитализация достигла $47,3 млрд

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Новые рекорды. Курс биткойна превысил 2800 usd, а капитализация достигла $47,3 млрд


Капитализация Биткиона достигла 47,3 млрд долларов, а цена за 1 BTC составила 2856 usd

Биткоин штурмует новые горизонты, если так пойдет и дальше то в ближайшие дни, а скорее даже часы Биткоин может превысить планку в 3000 долларов за 1 BTC. Сегодня утром на ресурсе Investing в 5:20 по МСК Биткоин впервые за всю историю стал дороже 2800 долларов.

Еще позавчера 4 июня в 23:00 цена составляла 2484 доллара за 1 BTC, а сегодня максимальный показатель составил 2867 долларов за 1 BTC. За чуть более 1 суток Биткоин вырос на 383 доллара за 1 BTC. Сейчас рост стабилизировался и колеблется в рамках 2862 - 2849 долларов.

Мнение аналитиков разнятся так как один предвещают большой взрыв "мыльного пузыря", в вторые прогнозируют рост до 4 тысяч долларов до конца года. А прогнозы на ближайшие 5-10 лет вообще впечатляют, бытует мнение, что биткойн может стоит более 1 млн долларов.

Сегодняшний рост вызван во многом увеличением спроса на криптовалюту в Азии, в частности в Китае.

Согласно данным ресурса Сoingecko, рыночная капитализация Биткойн достигла цифра в 47 280 046 913.81250000. За 1 сутки капитализация выросла на почти на 5,5 миллиардов долларов.


Уникальность: 100.00%
Специально для форума mmgp.ru
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Метки
биткоин, криптовалюта, курс
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