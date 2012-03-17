rapida.company Лучший рефбек!!!

Здравствуйте!
Возвращаю рефбек - 4% от вклада по проекту лучшее предложение на сегодняшний день!
Отличный проект
- партизан! rapida.company
сейчас открыт один план на 75$ с моей рефкой будете получать 14% за 5 дней. Уже пройдено 10 кругов по 10% итого 100% профит уже! Он еще даже не переоделся!
Условия получения очень просты, почистить куки и убедится что вас пригласил lexa0094
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Регламент на выплаты 24 часа
, буду стараться быстрее. Для заказа рефбека не нужно выводить и заводить деп. При реинвесте с баланса рефка выплачивается.