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В Ульяновске жених ограбил офис микрозаймов ради свадебного торжества



В Ульяновске произошел случай от которого даже не знаешь: - смеяться или плакать.



Пресс-служба УМВД России по городу Ульяновску в лице г-жи Ольги Богатовой распространила информацию о местном жителе, который вооружившись пистолетом напал на офис МФО, практически сразу после того, как он отрылся утром. Действовал злоумышленник как заправский налётчик - надел на лицо маску (надеемся, что не зайчика), нашёл пистолет и ринулся на дело. Испуганным сотрудникам офиса МФО пришлось выложить перед налётчиком всю имевшуюся в тот утренний час в кассе наличность, а именно 15 000 рублей.



Правда как потом оказалось - пистолет был у мужчины на самом деле игрушечным, но угрожал им налётчик не в понарошку - камеры наблюдения чётко зафиксировали это. И конечно, сразу после его ухода вместе "с добычей" сотрудники офиса вызвали полицию, оперативники которой довольно быстро "вычислили" нападавшего. Им оказался 24-летний житель Ульяновска, кстати, уже имевший судимость.



Когда следователи начали выяснять, почему он решился на такой шаг, то они были в недоумении - средства мужчине понадобились на свадьбу, которая была намечена на начало июня с.г. Невеста задержанного скорее всего будет тоже удивлена - она вместе с задержанным копила деньги на свадебное торжество и сумма к тому моменту набралась приличная, а именно более 100 000 рублей. Но "жениху" видимо показалось этого мало, чтобы гульнуть по-полной и он решил рискнуть и в тайне от любимой вложил все деньги на ставки в местной букмекерской конторе, но удача по его словам отвернулась от него и всю сумму он с "успехом" слил.



Ударить в грязь перед возлюбленной ему не позволяла гордость и он не мог представить как он сообщит невесте, что денег на свадьбу больше нет и вот тогда он пошел на разбой.



Однако, самое удивительное, что завладев даже суммой в 15 000 рублей, новоявленный жених, тут же побежал с ними в ту же самую букмекерскую контору и моментально "просадил" еще 6 000 рублей, ну а далее его просто задержали полицейские, не дав ему потратить остатки отнятых им в МФО денежных средств.



В данное время на мужчину было заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ, "разбой" и ему грозит до 8 лет отсидки, а также может быть наложен штраф размере до 500 000 рублей. Впрочем, шанс жениться им не упущен - ведь он это может сделать и в тюрьме. Главное, чтобы невеста была согласна...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/593693b1ea9f3 В Ульяновске произошел случай от которого даже не знаешь: - смеяться или плакать.Пресс-служба УМВД России по городу Ульяновску в лице г-жи Ольги Богатовой распространила информацию о местном жителе, который вооружившись пистолетом напал на офис МФО, практически сразу после того, как он отрылся утром. Действовал злоумышленник как заправский налётчик - надел на лицо маску (надеемся, что не зайчика), нашёл пистолет и ринулся на дело. Испуганным сотрудникам офиса МФО пришлось выложить перед налётчиком всю имевшуюся в тот утренний час в кассе наличность, а именно 15 000 рублей.Правда как потом оказалось - пистолет был у мужчины на самом деле игрушечным, но угрожал им налётчик не в понарошку - камеры наблюдения чётко зафиксировали это. И конечно, сразу после его ухода вместе "с добычей" сотрудники офиса вызвали полицию, оперативники которой довольно быстро "вычислили" нападавшего. Им оказался 24-летний житель Ульяновска, кстати, уже имевший судимость.Когда следователи начали выяснять, почему он решился на такой шаг, то они были в недоумении - средства мужчине понадобились на свадьбу, которая была намечена на начало июня с.г. Невеста задержанного скорее всего будет тоже удивлена - она вместе с задержанным копила деньги на свадебное торжество и сумма к тому моменту набралась приличная, а именно более 100 000 рублей. Но "жениху" видимо показалось этого мало, чтобы гульнуть по-полной и он решил рискнуть и в тайне от любимой вложил все деньги на ставки в местной букмекерской конторе, но удача по его словам отвернулась от него и всю сумму он с "успехом" слил.Ударить в грязь перед возлюбленной ему не позволяла гордость и он не мог представить как он сообщит невесте, что денег на свадьбу больше нет и вот тогда он пошел на разбой.Однако, самое удивительное, что завладев даже суммой в 15 000 рублей, новоявленный жених, тут же побежал с ними в ту же самую букмекерскую контору и моментально "просадил" еще 6 000 рублей, ну а далее его просто задержали полицейские, не дав ему потратить остатки отнятых им в МФО денежных средств.В данное время на мужчину было заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ, "разбой" и ему грозит до 8 лет отсидки, а также может быть наложен штраф размере до 500 000 рублей. Впрочем, шанс жениться им не упущен - ведь он это может сделать и в тюрьме. Главное, чтобы невеста была согласна...Специально для mmgp.ru

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