Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,634 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Prota Therapeutics для лечения аллергии на арахис у детей привлек $10 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:39
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,781
Благодарностей: 2,306
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Prota Therapeutics для лечения аллергии на арахис у детей привлек $10 млн инвестиций


Австралийская медицинская компания Prota Therapeutics является разработчиком нового лечения аллергии на арахис у детей и для этих целей привлекла $10 млн. инвестиций в серии B.

Инвестором стала венчурная компания OneVentures, которая сосредоточена на инвестициях в высокие темпы роста, преобразование технологий и в научные исследования. Компания сделала инвестиции через OneVentures Healthcare Fund III.

Компания намерена использовать привлеченные средства для продвижения программы клинического развития, которая включает выполнение набора текущего многоцентрового исследования аллергии на арахис, на разработку производства продукта и на процесс подготовки документации для обсуждения с регулирующими органами cGMP.




Сюзанна Липе является генеральным директором компании Prota Therapeutics, которая разработала и развивает новые технологии для лечения аллергии на арахис. Также компания изучает показания для лечения другой пищевой аллергии. Все работы проходят в научно - исследовательском институте Murdoch (MCRI) для детей.




Компания в настоящее время в процессе прогрессирующего инновационного развития пробиотиков в пищевой технологии и пероральной иммунотерапии. Процесс находится на стадии клинического развития и коммерциализации.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 15:44.
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Frequency Therapeutics привлек $32 миллиона для лечения слуха inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.04.2017 21:34
LAM Therapeutics привлек $58 млн для лечения онкологических заболеваний Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.04.2017 16:03
Breath Therapeutics привлек €43.5 млн для лечения острых респираторных заболеваний Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 1 09.03.2017 14:30
Стартап Modus Therapeutics привлек 32 млн крон для лечения серповидноклеточной анемии Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.02.2017 15:31
SiteOne Therapeutics для лечения острой и хронической боли привлек $15 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.01.2017 21:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
WMID 257781831350 - прием лимитов доверия
От a250780 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Urgens
ams2you.com - Ваш денежный автомат!
От Urgens в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар morg
Новый рекорд форума - 9000000 сообщений!
От morg в разделе «Общий раздел»
Аватара нет
Строить мост в Крым будет компания Ротенберга
От hnn в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Fundmoneypro - fundmoneypro.com
От invdefence в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
Pacific Invest - pacificinvest.net
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,634
Тем
472,896
Сообщений
11,708,370

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube