Prota Therapeutics для лечения аллергии на арахис у детей привлек $10 млн инвестиций

Австралийская медицинская компания Prota Therapeutics является разработчиком нового лечения аллергии на арахис у детей и для этих целей привлекла $10 млн. инвестиций в серии B.
Инвестором стала венчурная компания OneVentures, которая сосредоточена на инвестициях в высокие темпы роста, преобразование технологий и в научные исследования. Компания сделала инвестиции через OneVentures Healthcare Fund III.
Компания намерена использовать привлеченные средства для продвижения программы клинического развития, которая включает выполнение набора текущего многоцентрового исследования аллергии на арахис, на разработку производства продукта и на процесс подготовки документации для обсуждения с регулирующими органами cGMP.
Сюзанна Липе является генеральным директором компании Prota Therapeutics, которая разработала и развивает новые технологии для лечения аллергии на арахис. Также компания изучает показания для лечения другой пищевой аллергии. Все работы проходят в научно - исследовательском институте Murdoch (MCRI) для детей.
Компания в настоящее время в процессе прогрессирующего инновационного развития пробиотиков в пищевой технологии и пероральной иммунотерапии. Процесс находится на стадии клинического развития и коммерциализации.
Перевод специально для mmgp.ru