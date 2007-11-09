Alarex - alarex.pw

О проекте
Зачастую, листая ленту новостей ВКонтакте, либо просматривая фотографии в инстаграмме, многие из вас замечали предложения купить реплику часов, нож-кредитку, прекрасное постельное белье, и еще множество других товаров. Вы обращаете на это объявление внимание, а возможно, уже делали заказ на подобные вещи.
У вас возник вопрос — откуда такое разнообразие и для чего это нужно?
Мы опишем кратко данную систему продаж. Вы продавец, который хочет продать свой продукт и извлечь максимальную выгоду. Но у вас нет времени и опыта настроить рекламу и продающие объявления. Поэтому вы обращаетесь к СРА сетям, на подобии M1-shop, KMA.biz, Лидзавод и многие другие. Там создаете предложение, и вебмастеры уже продвигают Ваш продукт, получая часть выручки с продаж.
Именно этими ярыми энтузиастами своего дела и являемся мы, попросту вебмастеры. По результатам продаж, мы занимаемся написанием кейсов, делимся опытом, что бы многие присоединялись к нашему движению и не совершали ошибок, с которыми мы сталкивались и сталкиваемся.
Прочитав до этого момента, вас наверняка начинают одолевать сомнения и возникают вопросы: а что мне с этого? К чему я это все читаю?
Рынок спроса и предложений растет с каждым месяцем, днем, часом, минутой в геометрической прогрессии. Все больше появляется вебмастеров, у которых есть большие бюджеты на рекламу, но нет опыта. Либо наоборот, есть опыт, но нет нужного количества денег, чтобы охватить большую часть аудитории и откусить кусочек выгоды себе. Мы относимся ко второму типу. Именно поэтому и приняли решение привлекать внешние инвестиции. Рассчитав начальные затраты и примерную прибыль, были составлены тарифные планы. Благодаря такой процентной ставке, мы можем при любом исходе выручки с афера, гарантировать выплату процентов ежедневно. Еженедельно мы делимся отчетностью и выкладываем лучшие кейсы по результатам нашей деятельности. Тарифные планы
ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА 4% Платежные системы Payeer , Perfect Money Преимущества работы с проектом
Лучшая команда арбитражников и вебмастеров
Стабильный доход — 1% в день или до 80% в месяц
Минимальная инвестиция — 1$
Вам не нужно иметь дела со CPA сетями
Полная прозрачность в работе с инвестициями
Гибкие тарифные планы, долгосрочные инвестиции
Полная анонимность и никаких рисков
Онлайн-поддержка 24/7 и мощная защита от DDoS
SSL-сертификат по стандарту безопасности PCI DSS
The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).
The certificate was issued by Comodo. Write review of Comodo
The certificate will expire in 183 days. Remind me
The hostname (alarex.pw) is correctly listed in the certificate.
Common name: sni175442.cloudflaressl.com
SANs: sni175442.cloudflaressl.com, *.alarex.pw, *.calandrapatillo4e0d5lc.tk, *.cinemades.xyz, *.geldautomaat.net, *.iden.sk, *.isita.sk, *.jollybbox.com.ph, *.kgdcor.ga, *.kusimpa.com, *.lusy.sk, *.mittfalun.cf, *.mudwets.cf, *.najvtipy.sk, *.t2haywqvw.gq, *.tapbentn.cf, *.thebulbs.xyz, *.vofinanciach.sk, *.wbn.sk, *.webnoviny.tv, alarex.pw, calandrapatillo4e0d5lc.tk, cinemades.xyz, geldautomaat.net, iden.sk, isita.sk, jollybbox.com.ph, kgdcor.ga, kusimpa.com, lusy.sk, mittfalun.cf, mudwets.cf, najvtipy.sk, t2haywqvw.gq, tapbentn.cf, thebulbs.xyz, vofinanciach.sk, wbn.sk, webnoviny.tv
Valid from May 29, 2017 to December 6, 2017
Serial Number: a884906234e7413f036947a20101654c
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
Issuer: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
Сообщение от
Registrar Info
NameRegistrar of Domain Names REG.RU, LLC
Whois Serverwhois.reg.ru Referral URL https://www.reg.ru/
Status ok https://icann.org/epp#ok
Important Dates
Expires On2017-07-31
Registered On2016-07-31
Updated On2017-05-30
Name Servers
CAROL.NS.CLOUDFLARE.COM 173.245.58.80
NASH.NS.CLOUDFLARE.COM 173.245.59.209
Ну вы поняли как долго сайт продержится учитывая доброжелателей...
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SSL как видите не работает, так как путь к картинкам далеко не https://