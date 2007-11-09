VelgerMonitor Любитель

Имя: Оскар Пол: Мужской Адрес: Украина Инвестирую в: HYIP Регистрация: 28.01.2016 Сообщений: 259 Благодарностей: 47 УГ: 2 КП: 0.232

Alarex - alarex.pw Я не являюсь администратором данного проекта



О проекте

Зачастую, листая ленту новостей ВКонтакте, либо просматривая фотографии в инстаграмме, многие из вас замечали предложения купить реплику часов, нож-кредитку, прекрасное постельное белье, и еще множество других товаров. Вы обращаете на это объявление внимание, а возможно, уже делали заказ на подобные вещи.



У вас возник вопрос — откуда такое разнообразие и для чего это нужно?

Мы опишем кратко данную систему продаж. Вы продавец, который хочет продать свой продукт и извлечь максимальную выгоду. Но у вас нет времени и опыта настроить рекламу и продающие объявления. Поэтому вы обращаетесь к СРА сетям, на подобии M1-shop, KMA.biz, Лидзавод и многие другие. Там создаете предложение, и вебмастеры уже продвигают Ваш продукт, получая часть выручки с продаж.



Именно этими ярыми энтузиастами своего дела и являемся мы, попросту вебмастеры. По результатам продаж, мы занимаемся написанием кейсов, делимся опытом, что бы многие присоединялись к нашему движению и не совершали ошибок, с которыми мы сталкивались и сталкиваемся.



Прочитав до этого момента, вас наверняка начинают одолевать сомнения и возникают вопросы: а что мне с этого? К чему я это все читаю?

Рынок спроса и предложений растет с каждым месяцем, днем, часом, минутой в геометрической прогрессии. Все больше появляется вебмастеров, у которых есть большие бюджеты на рекламу, но нет опыта. Либо наоборот, есть опыт, но нет нужного количества денег, чтобы охватить большую часть аудитории и откусить кусочек выгоды себе. Мы относимся ко второму типу. Именно поэтому и приняли решение привлекать внешние инвестиции. Рассчитав начальные затраты и примерную прибыль, были составлены тарифные планы. Благодаря такой процентной ставке, мы можем при любом исходе выручки с афера, гарантировать выплату процентов ежедневно. Еженедельно мы делимся отчетностью и выкладываем лучшие кейсы по результатам нашей деятельности.

Тарифные планы



ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА 4%

Платежные системы

Payeer , Perfect Money

Преимущества работы с проектом

Лучшая команда арбитражников и вебмастеров

Стабильный доход — 1% в день или до 80% в месяц

Минимальная инвестиция — 1$

Вам не нужно иметь дела со CPA сетями

Полная прозрачность в работе с инвестициями

Гибкие тарифные планы, долгосрочные инвестиции

Полная анонимность и никаких рисков

Онлайн-поддержка 24/7 и мощная защита от DDoS

SSL-сертификат по стандарту безопасности PCI DSS



Мой вклад







Регистрация

Зачастую, листая ленту новостей ВКонтакте, либо просматривая фотографии в инстаграмме, многие из вас замечали предложения купить реплику часов, нож-кредитку, прекрасное постельное белье, и еще множество других товаров. Вы обращаете на это объявление внимание, а возможно, уже делали заказ на подобные вещи.У вас возник вопрос — откуда такое разнообразие и для чего это нужно?Мы опишем кратко данную систему продаж. Вы продавец, который хочет продать свой продукт и извлечь максимальную выгоду. Но у вас нет времени и опыта настроить рекламу и продающие объявления. Поэтому вы обращаетесь к СРА сетям, на подобии M1-shop, KMA.biz, Лидзавод и многие другие. Там создаете предложение, и вебмастеры уже продвигают Ваш продукт, получая часть выручки с продаж.Именно этими ярыми энтузиастами своего дела и являемся мы, попросту вебмастеры. По результатам продаж, мы занимаемся написанием кейсов, делимся опытом, что бы многие присоединялись к нашему движению и не совершали ошибок, с которыми мы сталкивались и сталкиваемся.Прочитав до этого момента, вас наверняка начинают одолевать сомнения и возникают вопросы: а что мне с этого? К чему я это все читаю?Рынок спроса и предложений растет с каждым месяцем, днем, часом, минутой в геометрической прогрессии. Все больше появляется вебмастеров, у которых есть большие бюджеты на рекламу, но нет опыта. Либо наоборот, есть опыт, но нет нужного количества денег, чтобы охватить большую часть аудитории и откусить кусочек выгоды себе. Мы относимся ко второму типу. Именно поэтому и приняли решение привлекать внешние инвестиции. Рассчитав начальные затраты и примерную прибыль, были составлены тарифные планы. Благодаря такой процентной ставке, мы можем при любом исходе выручки с афера, гарантировать выплату процентов ежедневно. Еженедельно мы делимся отчетностью и выкладываем лучшие кейсы по результатам нашей деятельности.ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА 4%Лучшая команда арбитражников и вебмастеровСтабильный доход — 1% в день или до 80% в месяцМинимальная инвестиция — 1$Вам не нужно иметь дела со CPA сетямиПолная прозрачность в работе с инвестициямиГибкие тарифные планы, долгосрочные инвестицииПолная анонимность и никаких рисковОнлайн-поддержка 24/7 и мощная защита от DDoSSSL-сертификат по стандарту безопасности PCI DSS

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