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Стоимость аренды недвижимости в Лондоне резко падает

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Стоимость аренды недвижимости в Лондоне резко падает


Средняя ежемесячная арендная плата, взимаемая в мае за новые апартаменты в большом Лондоне составила £1,502, что на 3% ниже чем в прошлом году.

Арендные ставки в Великобритании упали на 3% по сравнению с годом ранее, что является первым снижением цен на аренду недвижимости по итогам года с декабря 2009 года как показывают новые данные.

Стоимость аренды жилья в столице Великобритании в мае упали больше всего за период последних восьми лет из-за перенасыщенности рынка аренды недвижимости и трудно доступности недвижимости для простых лондонцев, что заставляет их искать более дешевое жилье.

Средняя ежемесячная арендная плата, взимаемая в мае за новые апартаменты в большом Лондоне составила £1,502, что на 3% ниже по сравнению с прошлым годом, согласно данных, опубликованных во вторник на сайте HomeLet - крупнейшей в Великобритании контрольно-ревизионной и страховой в области недвижимости компании. Арендные ставки в Великобритании упали на 3% по сравнению с годом ранее, что является первым годовым снижением с декабря 2009 года показывают данные.

“Арендодатели сейчас переживает сложное время для обеспечения баланса между взимаемым размером арендной планы и доступностью жилья для клиентов в низким реальным ростом заработной платы, и в то же время достаточностью средств для покрытия собственных растущих издержек”, - заявил главный исполнительный директор HomeLet Martin Totty. “Снижение активности в секторе аренды жилья зеркальным образом отражает аналогичную картину в других местах на рынке жилья”.

Число объектов недвижимости, доступных для аренды в Лондоне увеличилось в прошлом году, так как инвесторы поспешили вложиться в недвижимость, прежде чем дополнительный налог на аренду был введен в апреле 2016 года. Сбыту мешает огромное предложение со стороны владельцев, желающих предложить свою недвижимость в аренду, которое сильно превышает спрос.

В Лондоне цены на жилье растут самыми медленными темпами за последние пять лет, согласно данным, собранным исследованиями Acadata.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.irishtimes.com/business/e...fast-1.3109168

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59368f8950c49
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