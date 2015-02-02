Стоимость аренды недвижимости в Лондоне резко падает

Средняя ежемесячная арендная плата, взимаемая в мае за новые апартаменты в большом Лондоне составила £1,502, что на 3% ниже чем в прошлом году.
Арендные ставки в Великобритании упали на 3% по сравнению с годом ранее, что является первым снижением цен на аренду недвижимости по итогам года с декабря 2009 года как показывают новые данные.
Стоимость аренды жилья в столице Великобритании в мае упали больше всего за период последних восьми лет из-за перенасыщенности рынка аренды недвижимости и трудно доступности недвижимости для простых лондонцев, что заставляет их искать более дешевое жилье.
Средняя ежемесячная арендная плата, взимаемая в мае за новые апартаменты в большом Лондоне составила £1,502, что на 3% ниже по сравнению с прошлым годом, согласно данных, опубликованных во вторник на сайте HomeLet - крупнейшей в Великобритании контрольно-ревизионной и страховой в области недвижимости компании. Арендные ставки в Великобритании упали на 3% по сравнению с годом ранее, что является первым годовым снижением с декабря 2009 года показывают данные.
“Арендодатели сейчас переживает сложное время для обеспечения баланса между взимаемым размером арендной планы и доступностью жилья для клиентов в низким реальным ростом заработной платы, и в то же время достаточностью средств для покрытия собственных растущих издержек”, - заявил главный исполнительный директор HomeLet Martin Totty. “Снижение активности в секторе аренды жилья зеркальным образом отражает аналогичную картину в других местах на рынке жилья”.
Число объектов недвижимости, доступных для аренды в Лондоне увеличилось в прошлом году, так как инвесторы поспешили вложиться в недвижимость, прежде чем дополнительный налог на аренду был введен в апреле 2016 года. Сбыту мешает огромное предложение со стороны владельцев, желающих предложить свою недвижимость в аренду, которое сильно превышает спрос.
В Лондоне цены на жилье растут самыми медленными темпами за последние пять лет, согласно данным, собранным исследованиями Acadata.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.irishtimes.com/business/e...fast-1.3109168
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