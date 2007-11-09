Nimses - цифровые монеты созданные из минут человеческой жизни

Эта тема взорвала умы и сердца уже многих на форумных площадках. На хакерских форумах уже во всю абузят и накручивают аккаунты. Вконтакте нимы уже продают за реал:
В Киеве по слухам кофе уже отпускают. В Москве только собираются:
Что же это за хайп этого лета?
Слово разработчикам:
Nimses — единая мировая система, которая фиксирует и сохраняет прожитое время человеческой жизни и позволяет управлять им. После регистрации в Nimses каждая минута жизни человека превращается в один nim (ним), уникальную несгораемую цифровую запись. Общее количество нимов произведенных и полученных одним человеком, накапливаются на индивидуальном балансе, в nimb (нимбе). Человек может управлять своими нимами, используя бесплатное геолокационное приложение Nimses.
Теперь своими словами:
Если простым языком, то в ней есть функцонал обычной соц сети, можно постить фотки, добавлять во френды, переписываться и тд, подвязано это на вашей геолокации и люди вокруг вас отображаются на карте. Каждую минуту вам капает один ним, не имеет значения, находитесь ли вы онлайн, делаете ли вы что-то или нет, с момента регистрации, каждую минуту вы получаете по одному коину, за сутки получается 1440, что на сегодняшний день равно ~1$.
Теперь главный вопрос - как поднять лавэ?
Да пока никак, наверное, (если вы не хакер) - просто копить в надежде, что, через пару лет эта валюта взлетит и те кто прошёл мимо неё будут кусать локти.
Собственно сам заработок такой же как и в большинстве проектах на старте. Качаете приложение на iTunes
или PlayMarket
Регистрируетесь по своему номеру, вводите промокод u6s8temp7l
, Вам капает 1440 нимов (сутки) и мне - все довольны. Потом смотрите свой промокод и повторяете уже со своими знакомыми. Если их эта тема не заинтересовала, то можете добавить с их телефона себя в друзья (здесь они близкими называются) и выставить автоперевод каждые сутки 1440 нимов)
Группа ВК
Удачи!