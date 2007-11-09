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Nimses - цифровые монеты созданные из минут человеческой жизни

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Старый Сегодня, 15:12
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 411
Благодарностей: 34
УГ: 5
КП: 0.011
Nimses - цифровые монеты созданные из минут человеческой жизни
Эта тема взорвала умы и сердца уже многих на форумных площадках. На хакерских форумах уже во всю абузят и накручивают аккаунты. Вконтакте нимы уже продают за реал:


В Киеве по слухам кофе уже отпускают. В Москве только собираются:


Что же это за хайп этого лета?
Слово разработчикам: Nimses — единая мировая система, которая фиксирует и сохраняет прожитое время человеческой жизни и позволяет управлять им. После регистрации в Nimses каждая минута жизни человека превращается в один nim (ним), уникальную несгораемую цифровую запись. Общее количество нимов произведенных и полученных одним человеком, накапливаются на индивидуальном балансе, в nimb (нимбе). Человек может управлять своими нимами, используя бесплатное геолокационное приложение Nimses.

Теперь своими словами: Если простым языком, то в ней есть функцонал обычной соц сети, можно постить фотки, добавлять во френды, переписываться и тд, подвязано это на вашей геолокации и люди вокруг вас отображаются на карте. Каждую минуту вам капает один ним, не имеет значения, находитесь ли вы онлайн, делаете ли вы что-то или нет, с момента регистрации, каждую минуту вы получаете по одному коину, за сутки получается 1440, что на сегодняшний день равно ~1$.

Теперь главный вопрос - как поднять лавэ? Да пока никак, наверное, (если вы не хакер) - просто копить в надежде, что, через пару лет эта валюта взлетит и те кто прошёл мимо неё будут кусать локти.
Собственно сам заработок такой же как и в большинстве проектах на старте. Качаете приложение на iTunes или PlayMarket
Регистрируетесь по своему номеру, вводите промокод u6s8temp7l, Вам капает 1440 нимов (сутки) и мне - все довольны. Потом смотрите свой промокод и повторяете уже со своими знакомыми. Если их эта тема не заинтересовала, то можете добавить с их телефона себя в друзья (здесь они близкими называются) и выставить автоперевод каждые сутки 1440 нимов)

Группа ВК

Удачи!
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Последний раз редактировалось varges; Сегодня в 15:49.
varges вне форума  
Старый Сегодня, 15:44
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 42
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.007
Re: Nimses - цифровые монеты созданные из минут человеческой жизни
Ребята решили переплюнуть биткоин? )
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Старый Сегодня, 15:53
#3
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 411
Благодарностей: 34
УГ: 5
КП: 0.011
Автор темы Re: Nimses - цифровые монеты созданные из минут человеческой жизни
Кстати, я сначала тему пропустил мимо ушей, но потом вспомнил, что сам недавно в мобильное приложение вписался (в подписи есть ссылка). Почему передумал...а вот, чтобы такое приложение запустить сколько думаете надо бабок вложить? Судя по закрытым вебинарам, минимум несколько десятков миллионов рубасов...и это только для андроида. Там основатель проекта сам подофигел от расходов, но это как снежный ком - серверы, резервные серверы, ещё раз серверы, тестирование, дизай, редизайн, usability, ещё раз тестирование и так по кругу. Чтобы такую тему замутить надо вложиться очень хорошо. Отсюда вывод - мелких вредителей накрутчиков даже не заметят просто. Поэтому я начинаю накрутку. Вдруг хайпануть получится)
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varges вне форума  
Старый Сегодня, 16:15
#4
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
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Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 6,373
Благодарностей: 1,138
УГ: 28
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подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Nimses - цифровые монеты созданные из минут человеческой жизни
офф группа https://vk.com/nimses

Ввел код ТСа. Посмотрим, что за чудо.
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Последний раз редактировалось InfernusZp; Сегодня в 16:25.
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Старый Сегодня, 16:28
#5
Мастер
 
Имя: Анастас
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Адрес: Petropolis
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 1,972
Благодарностей: 532
Записей в блоге: 1
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Re: Nimses - цифровые монеты созданные из минут человеческой жизни
varges, вас чуток опередили на этом форуме http://mmgp.ru/showthread.php?t=519140
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