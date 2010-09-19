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Flint Capital инвестировал $6,7 млн в стартап Audioburst аудиоплатформу на основе ИИ

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Старый Сегодня, 14:45
#1
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Flint Capital инвестировал $6,7 млн в стартап Audioburst аудиоплатформу на основе ИИ
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Flint Capital инвестировал $6.700.000 в стартап Audioburst аудиоплатформу на основе искусственного интеллекта.

Flint Capital инвестировал $6.700.000 в стартап Audioburstв, предоставляющий аудиоплатформу в основе которой лежит искусственный интеллект (ИИ).

Текущий раунд финансировании серии А возглавил лид-инвестор, компания Advanced Media Inc при участии других инвесторов: компании 2B-Angels и консорциума инвесторов организации Mobileye.

Продукт стартапа Audioburst это одноименная аудиоплатформа в основе которой лежит искусственный интеллект. Ежедневно интернет-платформа прослушивает несколько миллионов минут живых и записанных аудио-треков превращая контент в текст. Интернет-платформа при помощи искусственного интеллекта формирует свой индивидуальный плей-лист для каждого пользователя. Каждый поток сформирован из коротких аудиофрагментов, вырезанных из большого количества профессиональных аудиоисточников.

Принципиально новый API даст возможность разработчикам использовать самую огромную в мире аудио-библиотеку, которая постоянно дополняется и обновляется. Также разработчики могут самостоятельно добавлять персонализированные звуковые каналы, аудио-контент и звуковые оповещения в реал-тайм в мобильные приложения, голосовые устройства интернет вещей и автомобильные системы.

Впервые международный венчурный фонд, специализирующийся на инвестициях в высокотехнологичные проекты в сфере интернет-технологий Flint Capital вложил более $1.000.000 в компанию Audioburst в 2015 году. Средства были выданы в виде конвертируемого займа.

По материалам: http://firrma.ru/data/news/39556/

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 14:53
#2
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Re: Flint Capital инвестировал $6,7 млн в стартап Audioburst аудиоплатформу на основе
Повтор уже существующей моей новости, опубликованной на форуме еще 5 июня:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=519095
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Метки
инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартапы, стартапы, финансирование стартапа
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