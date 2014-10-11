Житель Краснодара вызвал полицию из-за высадки инопланетного десанта

Заявление о вторжении семиметровых гуманоидов на Землю написал житель посёлка Водники.
На место происшествия немедленно выехал участковый Алексей Гречишкин, который осмотрел место происшествия, однако никаких признаков инопланетного вторжения не обнаружил. Об этом сообщает газета "Кубанские новости".
— Мы обязаны реагировать на все звонки, поступающие от жителей Краснодара. Да, я был на месте, но подробности разглашать не могу до окончания проверки, — заявил участковый.
Житель посёлка, обратившийся в полицию, утверждал, что космические корабли, из которых высадились семь гуманоидов высокого роста, нарушили воздушное пространство РФ и без согласования с властями оказались на территории страны. Именно это и стало причиной его обращения в правоохранительные органы.
— В лесополосе космические корабли осуществили высадку инопланетного десанта, а именно людей в скафандрах около семи метров ростом, оборудования, а также средств связи и неизвестных ему (заявителю. — Прим. ред.) конструкций серебристого цвета, — говорится в тексте рапорта.
В результате участковый передал составленный рапорт вышестоящему руководству и попросил зарегистрировать материал проверки в книге учёта сообщений о преступлениях для дальнейшего разбирательства.
Интересным фактом также является то, что мужчина, обратившийся в полицию, был полностью трезв и со всей серьёзностью рассказывал подробности "инопланетного вторжения".
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