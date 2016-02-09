MiniLuxe привлек свыше $9 млн., для своих салонов красоты
Стартап MiniLuxe, такой своеобразный «Starbucks» для маникюрных салонов, привлек более $9 млн. в виде акций, согласно новой форме D, поданной сегодня в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Согласно тому же документу, бостонская сеть маникюрных салонов намеревалась привлечь около $18,6 млн.
Это уже третий раз, когда MiniLuxe привлекает финансирование. Прошлым летом компания собрала почти $7,5 млн. в рамках раунда финансирования, возглавленного Cue Ball, инвестиционной фирмой, которая основала MiniLuxe, и Horowitz Group. Эти же компании возглавляли инвестиционный раунд для MiniLuxe в октябре 2014 года, когда стартап привлек $23 млн.
Компания гордится тем, что чистота магазинов и салонов красоты - это ее культура. На официальном сайте сказано: «Речь идет не только о гигиене - речь идет о переходе на новый уровень, что означает чистый бизнес, чистую этику и чистые методологии».
В прошлом году компания сообщала о намерении открыть свой первый салон в Калифорнии в 2017 году. Однако это произошло раньше и салон стартапа в Лос-Анджелесе официально открыл свои двери в декабре 2016 года, согласно Pret-A-Reporter. До сих пор компания управляет 22 салонами, в том числе одним на Род-Айленде, шестью в Техасе, одним в Калифорнии, а остальные расположены в разных городах Массачусетса.