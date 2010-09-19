Российский сервис для вызова врача на дом Doc+ привлек $5 млн инвестиций

«Яндекс» и венчурный фонд Baring Vostok вложили 5 миллионов долларов в российский стартап Doc+, предназначенный для вызова доктора на дом. О данном событии рассказали журналистам сотрудники этого сервиса.
Более подробные детали данной сделки пока не предаются огласке. В прошлом году «Яндекс» и венчурная компания Baring Vostok уже финансировали этот проект практически на аналогичную сумму (5,5 миллиона долларов). Как поменялись после сделки доли инвесторов тоже пока не сообщается.
Согласно информации на 25 мая, одним из самых крупных акционеров стартапа являлись компания BV Services Limited (владевшая 38%), учредители сервиса Виктор Белогуб и Дима Хандогин (им принадлежало по 17,56%) и филиал «Яндекса» в Голландии Yandex N.V. (владевший 6,53%). По сведениям представителей проекта, BV Services владеет одно из венчурных подразделений Baring Vostok.
Привлеченные инвестиции используют для формирования инновационной «цифровой клиники», последняя станет функционировать по принципу интернет-банков. Кроме того, полученные средства направят на разработку единой медицинской карты пациентов, в которую станут поступать сведения из всех имеющихся поликлиник, где когда-либо проходили лечение или обследование пользователи.
Сотрудники Doc+ сообщили, что сильно заинтересованы в построении новейшей ИТ-инфраструктуры среди многочисленных своих партнеров для мгновенного обмена информацией между сервисом, страховыми фирмами и медклиниками. В дальнейшем стартап собирается оказаться главным ресурсом, эффективно решающим различные вопросы в сфере здравоохранения и единым местом для хранения медицинским данных.
Сервис Doc+ учредили в Москве два года тому назад. Данный стартап дает возможность вызвать доктора на дом, который обязан уделить каждому клиенту не меньше получаса своего времени, провести тщательное обследование, назначить диагноз и предоставить детальные разъяснения, а при потребности и выписать больничный лист.
В настоящее время сервис Doc+ доступен в Москве, а также в Санкт-Петербурге. На текущий момент проект имеет 300 высококвалифицированных медицинских сотрудников, включая терапевтов, педиатров, неврологов, отоларингологов, медсестер.
По материалам rb.ru
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