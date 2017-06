veranika55 Профессионал

Plug and Play пришел в Токио для развития новых стартапов



Plug and Play - крупнейший в мире финтех актселератор стартапов этой осенью запускает свою первую программу в Токио совместно с финансовой группой Mitsubishi UFJ (MUFG).



Возглавляемое управляющим партнером Филлипом Винсентом, японское представительство Plug and Play планирует искать стартапы как на местном, так и на международном уровне, чтобы внедрять их технологии совместно с японскими корпорациями.

В 12-недельной программе запланировано объединение стартапов с инвесторами и корпорациями в регионе и активизация сотрудничества между всеми сторонами.



Plug and Play крупнейший в мире финтех ускоритель, который имеет опыт работы с более чем 6000 стартапами и 180 официальными корпоративными партнерами. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., с которым Plug and Play сотрудничает в качестве партнера в течение 2 лет, подхватил эту инициативу и стал первым партнером Plug and Play в Японии. Япония является 10-й страной, где Plug and Play официально на международном уровне участвует для создания новых предпринимательских инициатив.



На сегодняшний день Plug and Play инвестировала в более чем 600 компаний, которые привлекли 6 миллиардов долларов венчурного финансирования. Основным отличием Plug and Play от других финтех акселераторов является их возможность объединения стартапов и корпораций. MUFG стремится использовать возможности Plug and Play для привлечения глобальных стартапов к инновационной деятельности в Японии.



“Мы удостоины чести быть вовлеченными в создание представительства Plug and Play в Японии. Я считаю, что для развития стартапов, необходимо создать на национальном уровне инфраструктуру, обеспечивающую сотрудничество с государственными, научными учреждениями и крупными корпорациями”, - сказал Сабуро Араки, MUFG руководитель группы по работе с корпоративными клиентами Mitsubishi UFJ.



Plug and Play в Японии будет использовать инновационную платформу в Японии для поддержки стартапов во всех отраслях. Планируется развивать успешные стартапы как на местном, так и на международном уровне, чтобы внедрять их технологии совместно с японскими корпорациями. Plug and Play сотрудничает с 33 японскими корпорациями, включая Hitachi, Nissan и Panasonic и делает все возможное, чтобы интегрировать технологию стартапов в корпоративную культуру этих корпораций.



“Мы видим значительные неиспользованные возможности для создания экосистемы, где новаторы в Японии могут совместно работать и генерировать новые решения для японских корпораций”, - говорит Филлип Винсент, управляющий партнер Plug and Play в Японии. “Учреждая представительство для наших японских партнеров, мы надеемся преодолеть разрыв между культурой инноваций Силиконовой Долины и японской промышленностью”.



Наблюдается устойчивый рост рабочих мест для развития новых инициатив предпринимательства в Японии, но в очень небольших масштабах. Plug and Play в Япония повторит модель Силиконовой долины, где работает несколько тематических программ совместно с несколькими партнерами. Эти 12-недельные программы объединяющие стартаперов, инвесторов и корпорации в регионе для активизации сотрудничества между всеми сторонами.



Plug and Play - это глобальная инновационная Платформа. Она объединяет стартапы с корпорациями, которые инвестируют в более чем 150 компаний каждый год. С момента создания в 2006 году, данные программы были расширены по всему миру, включая присутствие в 22 городах по всему миру, предоставляя стартапам необходимые ресурсы, чтобы добиться успеха в Силиконовой долине и за ее пределами.



С более чем 6000 стартапами и 180 официальными корпоративными партнерами создана конечная экосистема стартапов в различных отраслях промышленности. Предлагаются активные инвестиции 200 ведущим венчурным компаниям Кремниевой долины. Стартапы, поддерживаемые платформой, собрали более 6 миллиардов долларов США.



