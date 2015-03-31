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Стартап Infonesia привлёк посевное финансирование в проект "Вопросы-ответы" за деньги



Пользователи мобильного сервиса "Вопросов и ответов" под названием Инфонезия (



И вот как сообщается эта индонезийская онлайн-платформа "Вопросов и ответов" Infonesia привлекла в качестве посевного финансирования пока нераскрываемую сумму и эти средства поступили из известного венчурного фонда "500 Startups".



И теперь этот стартап расположенный в столице Индонезии Джакарте будет использовать полученные средства для привлечения новых экспертов и в целях маркетинга.



Стартап Infonesia позиционирут себя в качестве платформы для обмена знаниями, на которой пользователи через задаваемые вопросы и получаемые ответы могут общаться с первоначальным источником информации и это могут быть как известные звезды и знамениточти, так и эксперты или даже простые люди.



Сами задаваемые вопросы пользователи могут сопровождать фотографиями и 60-секундной пояснительной аудиозаписью, ну а сервис Infonesia позволяет пользователям зарабатывать деньги на этой мобильной платформе.



Система работает такии образом, что пользователь (человек, которому задают вопрос) может установить цену, чтобы ответить на вопрос, используя цену в виде таких своеобразных "бриллиантов", которые затем можно сконвертировать в индонезийские рупии. А пользователи задающие вопросы и на которые они получили ответ, в свою очередь могут также пригласить как можно большее количество людей "подслушать" их, то есть просто просмотреть "вопрос-ответ" по цене одного "бриллианта" (1000 индонезийский рупий) и это будет где в районе 0,10 американских центов.



Причём как отвечающий так спрашивающие получает ещё и процент от суммарного дохода.



На настоящий момент представители Infonesia утверждают, что на их мобильной платформе занято уже более 30 экспертов и в основном это представители шоу-бизнеса и люди представляющие область развлечений. Также у платформы есть планы на привлечение экспертов и из других областей знаний.



В недавно выпущенном пресс-релизе представители этого стартапа заявили, что его ценностное предложение является основным источником, которое может предоставлять информацию или новости, которые "не умиляют того, что говорят или предполагают другие люди (например, порталы специализирующиеся на сплетнях или просто какие-либо интернет-форумы в сети)."



И как прокомментровал генеральный директор сервиса Infonesia г-н Ихсан Фадхлур Рахман (Ihsan Fadhlur Rahman): "Каждый человек имеет право получать информацию, которую он ищет, где бы он ни находились и когда ему нужно. Более того, у каждого есть своя история, чтобы рассказать о ней, а также поделиться своей экспертизой и опытом. Это несоомненно что-то ценное, что потенциально может принести пользу многим людям."



"Это именно та выгода, которая может быть использована для получения дополнительных денег", - добавил он.



Начиная с мая этого года мобильное приложение Infonesia можно скачать в Google Play Store, а представители этого сервиса утверждают, что данное приложение было уже загружено пользователями более 10 000 раз и сейчас обслуживает в общей сложности 30 000 вопросов. Из этих вопросов более 7500 уникальных спрашивающих уже задали свои вопросы более 110 000 раз. Сейчас этот сервис находится в активной стадии развития.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5936892e9997b Пользователи мобильного сервиса "Вопросов и ответов" под названием Инфонезия ( "Infonesia" ) могут приглашать других пользователей "подслушивать" за какую-то определенную плату их вопрос, а также ответ, на который дал знаток этой темы.И вот как сообщается эта индонезийская онлайн-платформа "Вопросов и ответов" Infonesia привлекла в качестве посевного финансирования пока нераскрываемую сумму и эти средства поступили из известного венчурного фонда "500 Startups".И теперь этот стартап расположенный в столице Индонезии Джакарте будет использовать полученные средства для привлечения новых экспертов и в целях маркетинга.Стартап Infonesia позиционирут себя в качестве платформы для обмена знаниями, на которой пользователи через задаваемые вопросы и получаемые ответы могут общаться с первоначальным источником информации и это могут быть как известные звезды и знамениточти, так и эксперты или даже простые люди.Сами задаваемые вопросы пользователи могут сопровождать фотографиями и 60-секундной пояснительной аудиозаписью, ну а сервис Infonesia позволяет пользователям зарабатывать деньги на этой мобильной платформе.Система работает такии образом, что пользователь (человек, которому задают вопрос) может установить цену, чтобы ответить на вопрос, используя цену в виде таких своеобразных "бриллиантов", которые затем можно сконвертировать в индонезийские рупии. А пользователи задающие вопросы и на которые они получили ответ, в свою очередь могут также пригласить как можно большее количество людей "подслушать" их, то есть просто просмотреть "вопрос-ответ" по цене одного "бриллианта" (1000 индонезийский рупий) и это будет где в районе 0,10 американских центов.Причём как отвечающий так спрашивающие получает ещё и процент от суммарного дохода.На настоящий момент представители Infonesia утверждают, что на их мобильной платформе занято уже более 30 экспертов и в основном это представители шоу-бизнеса и люди представляющие область развлечений. Также у платформы есть планы на привлечение экспертов и из других областей знаний.В недавно выпущенном пресс-релизе представители этого стартапа заявили, что его ценностное предложение является основным источником, которое может предоставлять информацию или новости, которые "не умиляют того, что говорят или предполагают другие люди (например, порталы специализирующиеся на сплетнях или просто какие-либо интернет-форумы в сети)."И как прокомментровал генеральный директор сервиса Infonesia г-н Ихсан Фадхлур Рахман (Ihsan Fadhlur Rahman): "Каждый человек имеет право получать информацию, которую он ищет, где бы он ни находились и когда ему нужно. Более того, у каждого есть своя история, чтобы рассказать о ней, а также поделиться своей экспертизой и опытом. Это несоомненно что-то ценное, что потенциально может принести пользу многим людям.""Это именно та выгода, которая может быть использована для получения дополнительных денег", - добавил он.Начиная с мая этого года мобильное приложение Infonesia можно скачать в Google Play Store, а представители этого сервиса утверждают, что данное приложение было уже загружено пользователями более 10 000 раз и сейчас обслуживает в общей сложности 30 000 вопросов. Из этих вопросов более 7500 уникальных спрашивающих уже задали свои вопросы более 110 000 раз. Сейчас этот сервис находится в активной стадии развития.Перевод специально для mmgp.ru источник

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