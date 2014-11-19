Paysend - революция в области денежных переводов с карты на карту

Поискал на форуме соответствующую тему и не нашёл, так что просто оставляю это на форуме, может быть кому-то будет полезно.
Ещё в августе 2016 года запущен новый сервис денежных переводов с карты на карту, в т.ч. международных. Ознакомиться с сервисом можно здесь: https://paysend.com/
Чем он выгодно отличается от остальных подобных сервисов?
1. Ничего лишнего. Нет рекламы, нет всевозможных "новостей" и прочего раздражающего мусора. Просто заходишь и делаешь перевод.
2. Минимум информации: требуется только номер карты получателя (ну и обычная система безопасности для отправителя)
3. Фиксированная комиссия: перевод стоит 49 рублей
4. Выгодные курсы конвертации валют (забавно, что используется Forex) с минимальной комиссией
5. Большой список стран (можно ознакомиться на главной странице сервиса), при этом в планах дальнейшее расширение (например, предполагается выход на рынок переводов между США и Мексикой, а осенью предполагают подключить китайскую систему UnionPay).
Пока же основной поток переводов проходит между РФ, Украиной и Казахстаном.
По информации из сети, систему делали те же люди, что и платёжную систему Kiwi и сервис Contact на основе уникального процессингового центра мощностью в 20 млн транзакций в день и одной из лучших команд в России совместно с банком AsiaCredit.
Вот новость
на сайте самого банка. Там же есть более подробная информация об условиях транзакций через сервис.
Кроме того, можно ознакомиться с описанием системы вот тут
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Так же запущены мобильные приложения для Android
и iOS
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Несмотря на видимую простоту, похоже, что запуску сервиса предшествовала многолетняя работа, например, система напрямую контактирует с VISA и МаsterCard, а так же имеются банки-партнёры в странах, из которых отправляются деньги.
Таким образом, похоже, что на рынке переводов образовался крупный игрок-победитель, у которого ещё не скоро появятся достойные конкуренты.
Специально для форума mmgp.ru