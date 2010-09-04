iOS 11: виртуальная карта в Apple Pay и денежные переводы в iMessage

В рамках конференции была презентована новая операционная система для iPhone — iOS 11. Среди обновлений, которые будут доступны владельцам смартфонов Apple, новые возможности мобильного кошелька Apple Pay — пользователи этого платежного сервиса смогут совершать денежные р2р-переводы через платформу iMessage.
С помощью мессенджера можно будет отправлять и запрашивать денежный перевод у знакомых из списка контактов одним нажатием кнопки.
Также интеграция службы сообщений и кошелька позволит распознавать текст типа «Ты должен мне 20 долларов» и автоматически предлагать владельцу смартфона отправить платеж со своей банковской карты.
Все переводы будут поступать на виртуальную карту, которую в компании называют Apple Pay Cash Card. Средства можно будет сразу вывести на банковский счет. А также потратить онлайн или оффлайн в магазинах, которые уже принимают к оплате Apple Pay.
Виртуальная карта будет храниться в мобильном кошельке вместе с другими кредитками.
По сути, Apple выпускает каждому пользователю iOS виртуальную карту, которой можно расплатиться где угодно. В СМИ этот шаг уже называют «блестящим», ведь таким образом Apple увеличит свою прибыль. Пользователи смогут получать и тратить деньги, не выводя их из системы, вместо того, чтобы переводить на свой банковский счет.
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