Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,615 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Зависла / не подтверждается транзакция (Unconfirmed Transaction). Что делать?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:02
#1
Интересующийся
 
Имя: Andriy
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 04.04.2014
Сообщений: 25
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Зависла / не подтверждается транзакция (Unconfirmed Transaction). Что делать?
Всем привет!
Многие сталкиваются с тем что сейчас переводы биткоинов проходят не очень быстро!
Если есть зависшие переводы, или переводы с малыми комисиями, пишите здесь помогу!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестьируйте с умом!
Andriy Protsic на форуме  
Ответить
Метки
bitcoin
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неподтвержденная транзакция. Как ее отменить? Александра 81 Криптовалюты: общий форум 92 Сегодня 13:15
Испанский сервис Holy Transaction позволяет обменивать биткойны на евро в 10 000 бан pilot10 Новости криптовалют 0 15.01.2017 18:06
Неподтвержденная транзакция blockchain.info dubrovskyj Bitcoin 2 18.02.2016 09:28
Transaction batch или Transaction Code andres666 Псевдоинвестиции: общий форум 14 24.08.2010 01:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
mineofgold.com - Mineofgold
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Lonsdayl
За 2016 год Индия потеряла 11 миллиардеров
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tahatos
Ставим на Ничью
От tahatos в разделе «Прогнозы»
Аватар Globomen
Россияне стали больше сберегать за счет экономии на товарах
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от sochinix [ Нет выплаты ]
От sochinix в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар Kanger
Со счетов украинцев исчезают миллионы гривен
От Kanger в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,615
Тем
472,867
Сообщений
11,707,515

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube