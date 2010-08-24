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Зависла / не подтверждается транзакция (Unconfirmed Transaction). Что делать?
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Сегодня, 13:28
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Сегодня, 13:02
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#1
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Интересующийся
Имя: Andriy
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 04.04.2014
Сообщений: 25
Благодарностей: 2
УГ: 0
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Зависла / не подтверждается транзакция (Unconfirmed Transaction). Что делать?
Всем привет!
Многие сталкиваются с тем что сейчас переводы биткоинов проходят не очень быстро!
Если есть зависшие переводы, или переводы с малыми комисиями, пишите здесь помогу!
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Сегодня, 13:28
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