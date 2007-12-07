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Парламентские выборы в Великобритании. Что ждем от фунта?

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Парламентские выборы в Великобритании. Что ждем от фунта?
Аналитическая команда TDS:



18 апреля, когда было объявлено о выборах в британский парламент (состоятся в этот четверг), Консервативная партия уверенно лидировала в опросах, однако с тех пор ее отрыв от лейбористов только сокращался. По нашим оценкам, вероятность уверенной победы консерваторов и формирования ими правительства большинства составляет около 66%, однако все же нельзя полностью исключать и формирования правительства меньшинства ими же или лейбористами.
  • наиболее благоприятным для курса фунта сценарием является уверенная победа какой-либо из партий
  • но наибольший потенциал его роста против евро обеспечит все же сильное консервативное большинство
  • В случае неожиданной победы лейбористов и внезапного роста британской валюты мы будем искать возможности для продажи
  • а неуверенная победа какой-либо из партий, вероятно, спровоцирует внутридневную волатильность.

Источник: Forexpf.Ru

Напомню от себя, что аналитики TDS при победе Макрона (что и произошло при курсе 1.09), советовали всячески накапливать лонги по евро.
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