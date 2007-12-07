Парламентские выборы в Великобритании. Что ждем от фунта?

Аналитическая команда TDS:
18 апреля, когда было объявлено о выборах в британский парламент (состоятся в этот четверг
), Консервативная партия уверенно лидировала в опросах, однако с тех пор ее отрыв от лейбористов только сокращался. По нашим оценкам, вероятность уверенной победы консерваторов и формирования ими правительства большинства составляет около 66%, однако все же нельзя полностью исключать и формирования правительства меньшинства ими же или лейбористами.
Источник: Forexpf.Ru
- наиболее благоприятным для курса фунта сценарием является уверенная победа какой-либо из партий
- но наибольший потенциал его роста против евро обеспечит все же сильное консервативное большинство
- В случае неожиданной победы лейбористов и внезапного роста британской валюты мы будем искать возможности для продажи
- а неуверенная победа какой-либо из партий, вероятно, спровоцирует внутридневную волатильность.
Напомню от себя, что аналитики TDS при победе Макрона (что и произошло при курсе 1.09
), советовали всячески накапливать лонги по евро.