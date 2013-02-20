В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо.
Неизвестные украли дизельное топливо из пункта, где расположен главный пульт управления камерой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
"3 июня в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), на месте, где установлена камера СММ, наблюдатели заметили, что дверь в помещение, где расположен главный пульт управления камерой, была открыта, а топливный шланг был отсоединен от бака с дизельным топливом для генераторов. По подсчетам команды Миссии, в баке не хватало 20 литров дизтоплива", - говорится в сообщении.
http://www.ostro.org/donetsk/society/news/526229/