Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,615 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:32
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,034
Благодарностей: 1,507
УГ: 38
КП: 0.175
подарки
награды Волшебный горшочек 
В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо

В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо.

Неизвестные украли дизельное топливо из пункта, где расположен главный пульт управления камерой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"3 июня в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), на месте, где установлена камера СММ, наблюдатели заметили, что дверь в помещение, где расположен главный пульт управления камерой, была открыта, а топливный шланг был отсоединен от бака с дизельным топливом для генераторов. По подсчетам команды Миссии, в баке не хватало 20 литров дизтоплива", - говорится в сообщении.

http://www.ostro.org/donetsk/society/news/526229/
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Выгодный обмен
Denver10 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где Украина закупает ядерное топливо? Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 11 23.12.2016 17:59
С 1 апреля в России повышаются акцизы на бензин и дизельное топливо TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 5 20.05.2016 21:01
ОБСЕ о ситуации в Донецке Максимм Политика и экономика 0 17.05.2016 21:50
Цены на бензин, и дизельное топливо понижаются mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 31 12.12.2015 02:06
brainabundance.com - топливо для мозга stalker777 Список проблемных/неактивных/закрытых программ 170 17.08.2015 10:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Андрей Рыбаковский
Futureyields - рефбек 80%
От Андрей Рыбаковский в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар AlexRover
Ferrari: на финишной прямой к IPO
От AlexRover в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
well-tried.com - Well-Tried
От all-hyips в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Roman101
Новая платежная система: как Visa и MasterCard будут работать в России
От Roman101 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Проезд в вологодских электричках подорожал на 136%
От Wind of freedom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kislov
Как выбрать лучшие хайпы: несколько полезных советов для начинающих
От kislov в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
412,615
Тем
472,867
Сообщений
11,707,515

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube