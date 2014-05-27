Бренд Amazon стал дороже компаний Visa и Facebook в рейтинге BrandZ

BrandZ выдал обновленный рейтинг самых дорогих брендов в мире. Google первый
Рейтинговое агенство The BrandZ опубликовало список самых дорогих коммерческих брендов в мире. В список Global Top 100 вошло 100 компаний, а первое место досталось корпорации Google. Американская интернет платформа Amazon вышла на 4 место и теперь входит в ТОП-5 самых дорогих брендов мира. За последние 265 дней американской компании удалось подняться в рейтинге на 3 позиции. Так раннее занимаемая позиция была номер 7. Для того что бы занять 4 место Amazon опередил компании AT&T, Фейсбук и Виза. Авторы рейтинга утверждают, что за год бренд Amazon подорожал на 41 процент и сейчас его стоимость 139,3 миллиарда долларов.
Первые три компании давно не меняли своих позиций. Первое место как и раннее занимает дочка Alphabet бренд Google, стоимость которого оценивается в 245,6 миллиардов долларов. Второе место занимает яблочный гигант с оценкой в 234,7 миллиардов долларов, а замыкает тройку лидеров с большим отрывом Microsoft с оценкой в 143,2 миллиарда долларов.
Новичками рейтинга стал телекоммуникационный оператор предоставляющий платное ТВ Comcast, который занял сразу 23 место с оценкой в 41,8 миллиардов долларов. Ютуб с оценкой в 16,8 миллиардов долларов занял 65 место. Компания компьютерной техники HP взяла 76 место с оценкой в 14 миллиардов долларов. Salesforce открывает последний десяток рейтинга и на 90 месте оценивается в 12,2 миллиарда. Мессенджер Snapchat занял 93 место с оценкой в 12 миллиардов долларов.
Общая оценка всех компаний рейтинга растет. Так если ранее оценка составлял 3,4 триллиона долларов, то сейчас она составляет 3,6 триллиона. Рост составил 8 процентов. Большую лепту роста внесли первые три компании рейтинга, а именно 25 процентов всего роста.
Для составления рейтинга было опрошено более 3 000 000 людей по поводу более 120 мировых брендов. В учет шли компании работавшие на 50 рынках с учетам капитализации и других финансовых параметров.
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru