Биткоин вырос в цене до $2900, капитализация рынка криптовалют превысила $100 млрд

В ночь на вторник, 6 июня, средневзвешенный курс биткоина вплотную приближался к $3000, в то время как совокупная рыночная капитализация рынка криптовалют преодолела отметку в $100 млрд.
Напомним, не далее как в субботу, 3 июня, цена биткоина преодолела отметку в $2500, но продолжающийся бычий тренд помог ей выйти на новые исторические высоты.
Так, согласно данным Coinmarketcap, около 5 утра по Киеву / Москве средневзвешенный курс первой криптовалюты поднимался до $2999,91, совсем немного не дотянув до $3K.
Такой рост в первую очередь связан с активностью на азиатских рынках, включая японскую биржу bitFlyer, корейскую bithumb и китайские OKCoin Huobi. Именно они предъявляют основной спрос на биткоин, за счет чего цена на этих площадках оказывается существенно выше, чем на европейских и американских биржах.
На момент публикации можно наблюдать небольшую коррекцию, но, если, например, на OKCoin биткоин торгуется в районе $2940, то на Bitstamp этот же показатель находится в районе $2820 (при ночном максимуме в $2877,5).
Еще одной важной новостью последних часов стало то, что совокупная рыночная капитализация рынка криптовалют впервые превысила $100 млрд (из них $46 млрд приходятся на биткоин).
Пиковый показатель составил $101,913 млрд, что, обратим внимание, совсем близко к капитализации таких гигантов, как McDonalds ($106,4 млрд) и Boeing ($108,8 млрд). И не исключено, что в скором времени рынок криптовалют по капитализации сможет составить конкуренцию и Mastercard ($121,3 млрд).
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