Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,615 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткоин вырос в цене до $2900, капитализация рынка криптовалют превысила $100 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:08
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,263
Благодарностей: 8,852
УГ: 6
КП: 0.158
подарки
награды Волшебный горшочек 
Биткоин вырос в цене до $2900, капитализация рынка криптовалют превысила $100 млрд
В ночь на вторник, 6 июня, средневзвешенный курс биткоина вплотную приближался к $3000, в то время как совокупная рыночная капитализация рынка криптовалют преодолела отметку в $100 млрд.

Напомним, не далее как в субботу, 3 июня, цена биткоина преодолела отметку в $2500, но продолжающийся бычий тренд помог ей выйти на новые исторические высоты.

Так, согласно данным Coinmarketcap, около 5 утра по Киеву / Москве средневзвешенный курс первой криптовалюты поднимался до $2999,91, совсем немного не дотянув до $3K.


Такой рост в первую очередь связан с активностью на азиатских рынках, включая японскую биржу bitFlyer, корейскую bithumb и китайские OKCoin Huobi. Именно они предъявляют основной спрос на биткоин, за счет чего цена на этих площадках оказывается существенно выше, чем на европейских и американских биржах.

На момент публикации можно наблюдать небольшую коррекцию, но, если, например, на OKCoin биткоин торгуется в районе $2940, то на Bitstamp этот же показатель находится в районе $2820 (при ночном максимуме в $2877,5).

Еще одной важной новостью последних часов стало то, что совокупная рыночная капитализация рынка криптовалют впервые превысила $100 млрд (из них $46 млрд приходятся на биткоин).


Пиковый показатель составил $101,913 млрд, что, обратим внимание, совсем близко к капитализации таких гигантов, как McDonalds ($106,4 млрд) и Boeing ($108,8 млрд). И не исключено, что в скором времени рынок криптовалют по капитализации сможет составить конкуренцию и Mastercard ($121,3 млрд).

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
За 2 года 150% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
pilot10 вне форума  
Старый Сегодня, 12:32
#2
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 9,658
Благодарностей: 7,092
УГ: 38
Записей в FX-блоге: 1603
Подписок: 12
КП: 0.266
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Биткоин вырос в цене до $2900, капитализация рынка криптовалют превысила $100 млр
Мир сходит с ума...
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
PROFIT-HUNTERS.BIZ: возврат потерь в хайпах! Лучший рефбек, оплата за активность!
Трейдеры Инсты, помогите рибейтом!)))| Как я делаю ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА
<<=СДАЮ!
Ratatara вне форума  
Старый Сегодня, 12:57
#3
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 455
Благодарностей: 224
УГ: 1
КП: 0.403
подарки
Re: Биткоин вырос в цене до $2900, капитализация рынка криптовалют превысила $100 млр
Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
Мир сходит с ума...
как правило такую эйфорию кто то тушит резко рано или поздно... и всем весело. особенно кто на вершине бай поставил))))
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
ApolonX на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, курс, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Капитализация рынка криптовалют превысила $50 млрд pilot10 Новости криптовалют 0 08.05.2017 13:41
Капитализация рынка криптовалют превысила $40 млрд Анна Чернобай Новости криптовалют 0 04.05.2017 14:07
Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд dbchange Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.04.2017 14:34
Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд Анна Чернобай Новости криптовалют 0 26.04.2017 14:32
Капитализация биткойн-рынка превысила 20 миллиардов долларов pilot10 Новости криптовалют 0 03.03.2017 13:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар NETWEB-monitor
Cashminions.ru - Cashminions
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mokin35
Укрепление доллара - золотое время для туристов
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар monhyip
Inside Forex Group - inside-forex.info
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар falkovsky
Покупка и монетизация "хороших" сайтов рунета
От falkovsky в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватара нет
AVVGlobal Ltd - avvglobal.com
От user_ru в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
StimulProfit.com - ещё одна замена 123
От Lyapish в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,615
Тем
472,867
Сообщений
11,707,515

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube