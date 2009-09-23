Эмин Гюн Сирер о криптохулиганстве



Несмотря на все свои высокотехнологичные и революционные свойства, криптовалютная отрасль испытывает сильное давление, связанное с социальными конфликтами. Уже давно в центре внимания находятся воинственные дебаты по поводу масштабирования Биткойна, которые привели к повсеместному распространению сетевого троллинга, враждебности и разделению на враждующие между собой племена.

Этот конфликт уже привел к тупику в разработках, а его последствия, в виде транзакционных комиссий, превысивших 4 доллара, весьма чувствительны для всех пользователей, включая и тех, кто совершенно не желает участвовать в этой войне.

Портал Dash Force News (DFN) вместе с профессором Корнелльского Университета, Эмином Гюн Сирером (Emin Gün Sirer), обсудили тему хулиганства к криптовалютных сообществах.

DFN: Что такое криптохулиганство?

EGS: Это довольно бессмысленный процесс, когда люди занимают противоположные позиции и ведут бесконечные онлайн-войны, основываясь на племенных предпочтениях, по поводу того, что в нормальных условиях должно быть рабочим научным или техническим процессом.

Мы видели, как эти войны разворачиваются в процессах управления криптовалютами. Простая проблема выбора параметра превращается в многолетние битвы на истощение, стороны окапываются на своих позициях, ругаются, оскорбляют и атакуют друг друга.

Сам термин взят из футбольного хулиганства, в котором фанаты, совершенно никак не влияющие на стратегию игры, тем не менее, считают необходимым кричать как можно громче, а иногда и вступать в драки с фанатами другой команды, для того, чтобы доказать свою идентичность. В результате, пострадавшим оказывается весь спорт в целом.

DFN: Это характерно только для криптовалют, или также распространено в более традиционных профессиональных областях?

EGS: Непохоже, чтобы инженерное сообщество разделялось на противоборствующие лагеря по поводу того, какие мосты лучше. Более зрелые дисциплины давно осознали, что технические решения требуют научного процесса, и разработали внутренние процессы для дискуссий и управления конфликтами.

А вот в криптовалютах конфликты широко распространены. Вероятно, в какой-то степени это связано с тем, что на первом месте здесь стоят деньги и инвесторы. Однако решающую роль играет отсутствие ясного видения. По какой-то причине многие полагают, что это игра с нулевой суммой: криптохулиганство, атаки на несогласных и конкурирующие монеты.

Более того, разрушительное поведение всячески поощряется компаниями, желающими оказать давление на соперников.

DFN: Несет ли в результате технология реальный ущерб, или все это не более чем эмоции, стресс и выпуск пара?

EGS: Во-первых, эмоции, стресс и выпуск пара сами по себе оказывают огромное влияние на проекты с открытым исходным кодом в частности, и на всю отрасль в целом. Я своими глазами вижу, как новые студенты опасаются связываться с сообществом, в котором доминируют токсичные личности. Самые мерзкие тролли к этому и стремятся: обладая наименьшими техническими талантами, они не хотят пускать других, в особенности более талантливых, на определенную территорию.

Во-вторых, за токсичное окружение платят все. Талантливые разработчики Core, такие как, например, Петер Вюлле (Peter Wuille), жалуются, что им трудно работать из-за нескончаемых дискуссий о размере блока Биткойна, и это несмотря на тот факт, что большинство наихудших троллей являются сторонниками Core. Если вы распыляете отравляющее вещество, вам тоже придется надеть противогаз.

Наконец, это плохо для технологии. Пример – отсутствие прогресса Биткойна в течение двух последних лет. Исследования ушли далеко вперед от сегодняшнего состояния кода. За нескончаемыми дебатами громоздится не только бэклог транзакций, но и бэклог новых разработок.

DFN: Мы платим высокую цену за упущенные из-за раздоров возможности. Можете предположить, где были бы сейчас криптовалюты, если бы не крипто хулиганство?

EGS: Цены предсказать невозможно, но можно обсудить технические усовершенствования.

Первое, мы могли бы иметь объединенное сообщество пользователей, генерирующее новые идеи, стимулирующие распространение криптовалют, вместо обращенных внутрь себя, разрозненных группировок. Это способствовало бы притоку новых людей в отрасль.

Второе, уже сейчас была бы решена проблема масштабирования, и существовала бы реалистичная дорожная карта развития. Если бы развитие следовало принятым в научном мире стандартам, люди были бы уверены, что они могут строить свой стартап на базе Биткойна, не опасаясь, что технологический застой может сорвать их планы. Это означает больший приток инновационных разработок и венчурного капитала.

Третье. У Биткойна есть две ахиллесовы пяты, а не одна: масштабируемость и надежность. Криптохулиганство вокруг масштабируемости остановило прогресс в области повышения надежности. События типа «Сожалею о ваших потерях» стали обычным делом, хакеры постоянно грабят пользователей. Bitfinex потеряла существенные суммы из-за того, что слишком полагалась на свою мультиподписную систему хранения. Мы знаем как решать подобные проблемы и можно предположить, что ограбление бы не случилось.

DFN: Это естественный порядок вещей, или другой путь все еще возможен?

EGS: Надеюсь, что еще есть время для взросления, и со временем агрессивность сменится оптимизмом и сотрудничеством. Мышление с «нулевой суммой», подталкивающее владельцев монет атаковать другие монеты, а совсем недавно и призывать регуляторов в отрасль, несомненно им аукнется. Мотивации типа «Я буду вести себя антисоциально, потому что децентрализованная валюта не позволит мне проявить лидерские качества» уже устарели. Закон Грешема гласит, что по мере того как новые деньги и новые люди входят в отрасль, они вытесняют подобные мотивации, или по меньшей мере, вытесняют их в какие-то ограниченные пространства. Так что, я оптимистичен насчет будущего.

Люди начинают осознавать, что криптовалюты являются реальными финансовыми инструментами, но в то же время это высокотехнологичный продукт, нуждающийся в поддержке многочисленных квалифицированных команд чтобы преуспеть. Наконец, их сообщества нуждаются в здоровых процессах самоуправления. Монетарные системы – это, в первую очередь, социальные системы.

Мы видим, как хорошо идут дела у Эфириума, но его «ракетный» взлет в значительной степени обусловлен построением здорового сообщества. Да, у них великолепная технология, и множество независимых групп работают над ее развитием, но что самое важное – у них есть функционирующее сообщество.

И напротив, сообщества, которые применяют шокирующие вбросы, которые считают профессиональных троллей и людей, которые их продвигают, разработчиками или лидерами, обречены на деградацию. Мы уже видим, как биткойн-максимализм терпит неудачу за неудачей, и это как раз и есть последствие того самого хулиганства, которое они пестовали годами.



Источник Несмотря на все свои высокотехнологичные и революционные свойства, криптовалютная отрасль испытывает сильное давление, связанное с социальными конфликтами. Уже давно в центре внимания находятся воинственные дебаты по поводу масштабирования Биткойна, которые привели к повсеместному распространению сетевого троллинга, враждебности и разделению на враждующие между собой племена.Этот конфликт уже привел к тупику в разработках, а его последствия, в виде транзакционных комиссий, превысивших 4 доллара, весьма чувствительны для всех пользователей, включая и тех, кто совершенно не желает участвовать в этой войне.Портал Dash Force News (DFN) вместе с профессором Корнелльского Университета, Эмином Гюн Сирером (Emin Gün Sirer), обсудили тему хулиганства к криптовалютных сообществах.DFN: Что такое криптохулиганство?EGS: Это довольно бессмысленный процесс, когда люди занимают противоположные позиции и ведут бесконечные онлайн-войны, основываясь на племенных предпочтениях, по поводу того, что в нормальных условиях должно быть рабочим научным или техническим процессом.Мы видели, как эти войны разворачиваются в процессах управления криптовалютами. Простая проблема выбора параметра превращается в многолетние битвы на истощение, стороны окапываются на своих позициях, ругаются, оскорбляют и атакуют друг друга.Сам термин взят из футбольного хулиганства, в котором фанаты, совершенно никак не влияющие на стратегию игры, тем не менее, считают необходимым кричать как можно громче, а иногда и вступать в драки с фанатами другой команды, для того, чтобы доказать свою идентичность. В результате, пострадавшим оказывается весь спорт в целом.DFN: Это характерно только для криптовалют, или также распространено в более традиционных профессиональных областях?EGS: Непохоже, чтобы инженерное сообщество разделялось на противоборствующие лагеря по поводу того, какие мосты лучше. Более зрелые дисциплины давно осознали, что технические решения требуют научного процесса, и разработали внутренние процессы для дискуссий и управления конфликтами.А вот в криптовалютах конфликты широко распространены. Вероятно, в какой-то степени это связано с тем, что на первом месте здесь стоят деньги и инвесторы. Однако решающую роль играет отсутствие ясного видения. По какой-то причине многие полагают, что это игра с нулевой суммой: криптохулиганство, атаки на несогласных и конкурирующие монеты.Более того, разрушительное поведение всячески поощряется компаниями, желающими оказать давление на соперников.DFN: Несет ли в результате технология реальный ущерб, или все это не более чем эмоции, стресс и выпуск пара?EGS: Во-первых, эмоции, стресс и выпуск пара сами по себе оказывают огромное влияние на проекты с открытым исходным кодом в частности, и на всю отрасль в целом. Я своими глазами вижу, как новые студенты опасаются связываться с сообществом, в котором доминируют токсичные личности. Самые мерзкие тролли к этому и стремятся: обладая наименьшими техническими талантами, они не хотят пускать других, в особенности более талантливых, на определенную территорию.Во-вторых, за токсичное окружение платят все. Талантливые разработчики Core, такие как, например, Петер Вюлле (Peter Wuille), жалуются, что им трудно работать из-за нескончаемых дискуссий о размере блока Биткойна, и это несмотря на тот факт, что большинство наихудших троллей являются сторонниками Core. Если вы распыляете отравляющее вещество, вам тоже придется надеть противогаз.Наконец, это плохо для технологии. Пример – отсутствие прогресса Биткойна в течение двух последних лет. Исследования ушли далеко вперед от сегодняшнего состояния кода. За нескончаемыми дебатами громоздится не только бэклог транзакций, но и бэклог новых разработок.DFN: Мы платим высокую цену за упущенные из-за раздоров возможности. Можете предположить, где были бы сейчас криптовалюты, если бы не крипто хулиганство?EGS: Цены предсказать невозможно, но можно обсудить технические усовершенствования.Первое, мы могли бы иметь объединенное сообщество пользователей, генерирующее новые идеи, стимулирующие распространение криптовалют, вместо обращенных внутрь себя, разрозненных группировок. Это способствовало бы притоку новых людей в отрасль.Второе, уже сейчас была бы решена проблема масштабирования, и существовала бы реалистичная дорожная карта развития. Если бы развитие следовало принятым в научном мире стандартам, люди были бы уверены, что они могут строить свой стартап на базе Биткойна, не опасаясь, что технологический застой может сорвать их планы. Это означает больший приток инновационных разработок и венчурного капитала.Третье. У Биткойна есть две ахиллесовы пяты, а не одна: масштабируемость и надежность. Криптохулиганство вокруг масштабируемости остановило прогресс в области повышения надежности. События типа «Сожалею о ваших потерях» стали обычным делом, хакеры постоянно грабят пользователей. Bitfinex потеряла существенные суммы из-за того, что слишком полагалась на свою мультиподписную систему хранения. Мы знаем как решать подобные проблемы и можно предположить, что ограбление бы не случилось.DFN: Это естественный порядок вещей, или другой путь все еще возможен?EGS: Надеюсь, что еще есть время для взросления, и со временем агрессивность сменится оптимизмом и сотрудничеством. Мышление с «нулевой суммой», подталкивающее владельцев монет атаковать другие монеты, а совсем недавно и призывать регуляторов в отрасль, несомненно им аукнется. Мотивации типа «Я буду вести себя антисоциально, потому что децентрализованная валюта не позволит мне проявить лидерские качества» уже устарели. Закон Грешема гласит, что по мере того как новые деньги и новые люди входят в отрасль, они вытесняют подобные мотивации, или по меньшей мере, вытесняют их в какие-то ограниченные пространства. Так что, я оптимистичен насчет будущего.Люди начинают осознавать, что криптовалюты являются реальными финансовыми инструментами, но в то же время это высокотехнологичный продукт, нуждающийся в поддержке многочисленных квалифицированных команд чтобы преуспеть. Наконец, их сообщества нуждаются в здоровых процессах самоуправления. Монетарные системы – это, в первую очередь, социальные системы.Мы видим, как хорошо идут дела у Эфириума, но его «ракетный» взлет в значительной степени обусловлен построением здорового сообщества. Да, у них великолепная технология, и множество независимых групп работают над ее развитием, но что самое важное – у них есть функционирующее сообщество.И напротив, сообщества, которые применяют шокирующие вбросы, которые считают профессиональных троллей и людей, которые их продвигают, разработчиками или лидерами, обречены на деградацию. Мы уже видим, как биткойн-максимализм терпит неудачу за неудачей, и это как раз и есть последствие того самого хулиганства, которое они пестовали годами.

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